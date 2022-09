Le nouvel entraîneur-chef Todd Bowles tentera de maintenir les Buccaneers dans l’élite de la NFL, tandis que les Saints disputeront leur première saison sans Sean Payton ni Drew Brees depuis 2005. Les Panthers espèrent que Baker Mayfield sera la solution derrière le centre, alors que les Falcons poursuivront leur reconstruction sans leur quart des 15 dernières années, Matt Ryan. Voici le dernier de notre série de huit textes en vue du début de la nouvelle saison de la NFL.

Miguel Bujold La Presse

Q. Tom Brady est-il encore aussi investi qu’il l’a été lors de ses 22 premières saisons dans la NFL ?

R. En raison de sa retraite de 40 jours et de son absence de 11 jours durant le camp des Buccaneers de Tampa Bay, la question se pose. Mais on parle de Brady… Le légendaire passeur a choisi d’accrocher ses crampons pour un peu plus d’un mois parce qu’il voulait passer plus de temps avec sa famille. À son retour au camp des Bucs, la semaine dernière, Brady a expliqué son absence en rappelant qu’il est maintenant âgé de 45 ans et qu’il y a donc beaucoup de choses qui se déroulent dans sa vie. Lorsque la saison s’amorcera, croyez-vous vraiment que les coéquipiers de Brady auront des doutes quant à sa soif de vaincre ? Et croyez-vous vraiment que Brady ne fera pas tout ce qu’il peut pour gagner chaque dimanche ? Non et non.

Q. Les Buccaneers ont-ils les outils pour se rendre jusqu’au bout ?

R. Rob Gronkowski a pris sa retraite pour la deuxième fois et les Bucs ont perdu quelques bons partants comme le garde Ali Marpet (retraite) et le demi de sûreté Jordan Whitehead (Jets). Brady aura encore assez de cibles autour de lui pour faire son boulot (Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage, Julio Jones, Cameron Brate) et Leonard Fournette sera le principal porteur de ballon. La question en attaque, c’est la ligne. En plus du départ de Marpet, le centre Ryan Jensen ratera une bonne partie de la saison, blessé à un genou. Les bloqueurs Tristan Wirfs et Donovan Smith sont solides et le garde Shaq Mason a été obtenu des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais la profondeur sera mise à l’épreuve. En défense, l’unité n’a aucune faiblesse sur papier, mais il reste à voir si elle pourra jouer davantage comme elle l’a fait en 2020 plutôt qu’en 2021.

Q. Le départ de Sean Payton aura-t-il un impact majeur chez les Saints de La Nouvelle-Orléans ?

R. Un an après Drew Brees, c’est l’autre principale figure des Saints qui a quitté l’organisation. Les deux hommes étaient arrivés en Louisiane en 2006, un an après les ravages de Katrina, et ont été les grands artisans de ce qui a été la meilleure époque de l’organisation lors des 15 années suivantes. On peut sûrement s’attendre à ce que les Saints soient moins créatifs sans Payton, mais Alvin Kamara est toujours là, Michael Thomas est de retour au jeu, Jarvis Landry a été embauché et le receveur Chris Olave a été ajouté au premier tour du repêchage. Si le quart Jameis Winston joue comme il l’a fait avant de se blesser l’an dernier, lui qui aura la chance d’être protégé par une ligne de premier plan, l’attaque sera assez productive pour gagner. Le successeur de Payton, Dennis Allen, a été le coordonnateur défensif du club de 2015 à 2021 et avait fait partie des Saints dans un rôle d’adjoint de 2006 à 2010. Il connaît donc très bien l’organisation. Grâce à un noyau composé de Marshon Lattimore, de Cameron Jordan, de Demario Davis et de Tyrann Mathieu, la défense devrait compter parmi les bonnes de la NFC. S’il y a une équipe capable de chauffer les Bucs dans cette division, c’est celle-ci.

Q. Matt Rhule deviendra-t-il le prochain exemple d’un entraîneur-chef ayant connu du succès dans la NCAA qui se casse les dents dans la NFL ?

PHOTO JIM DEDMON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matt Rhule, entraîneur-chef des Panthers de la Caroline

R. C’est très bien parti. Les Panthers de la Caroline ont une fiche de 10-23 depuis qu’ils ont donné un contrat de sept ans d’une valeur de 62 millions à Rhule, qui n’avait qu’une seule année d’expérience (2012) dans la NFL comme adjoint à la ligne offensive… Il y a de bons joueurs en Caroline (Christian McCaffrey, D. J. Moore, Brian Burns et Jeremy Chinn, notamment), mais les résultats ne changeront pas si les problèmes au poste de quart se poursuivent. C’est le nouveau venu Baker Mayfield qui amorcera la saison comme partant ; il affrontera son ancienne équipe, les Browns de Cleveland, dès son premier match. Si les Panthers ne progressent pas de façon importante, le propriétaire David Tepper procédera fort probablement à un changement au poste d’entraîneur.

Q. Marcus Mariota relancera-t-il sa carrière avec les Falcons d’Atlanta ?

R. Après avoir flirté sans succès avec Deshaun Watson, les Falcons n’ont eu d’autre choix que d’échanger Matt Ryan. Ils ont ensuite embauché Mariota, deuxième joueur sélectionné au repêchage de 2015. Mariota a été le quart réserviste des Raiders de Las Vegas en 2020 et en 2021. Sa mobilité devrait bien le servir derrière une ligne suspecte. Il aura la chance de lancer le ballon à Kyle Pitts et à Drake London, les deux plus récents premiers choix du club, mais les Falcons sont en pleine reconstruction.