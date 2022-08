Lorsque les Alouettes ont annoncé que quatre de leurs cinq partants sur la ligne offensive avaient accepté une prolongation le même jour, l’automne dernier, c’était un message clair : Danny Maciocia et l’organisation estimaient que ces quatre joueurs canadiens formaient l’une des forces du club.

Miguel Bujold La Presse

Kristian Matte, Landon Rice, Philippe Gagnon, Sean Jamieson et le joueur qui occuperait le poste de bloqueur à gauche seraient au cœur des succès offensifs des Oiseaux. Mais après deux matchs particulièrement difficiles contre les redoutables fronts défensifs des Tiger-Cats de Hamilton et des Blue Bombers de Winnipeg, les Alouettes ont décidé de brasser les cartes et ils cherchent la bonne combinaison sur la ligne.

« Toutes les options sont sur la table », a confirmé Maciocia lundi.

Parmi celles-ci, la possibilité que Pier-Olivier Lestage obtienne son premier départ en carrière, jeudi soir à Winnipeg. L’ancien des Seahawks de Seattle a pris plusieurs répétitions avec les partants, lundi, et devrait à tout le moins jouer davantage que lors de son premier match, jeudi dernier. Le Québécois a participé à une poignée de jeux en attaque et sur les unités spéciales lors du premier match face aux Bombers.

« Je me sens prêt, l’assimilation du cahier de jeux n’a pas été trop compliquée pour moi », a dit Lestage, qui s’entraîne comme garde à gauche, poste qui est normalement occupé par Gagnon.

« C’est la réalité du sport professionnel, personne n’est jamais assuré de son poste. On a une fiche de 2-6, alors on ne se fera pas de cachettes, il faut essayer des choses.

« Si c’est moi qui tombe le sixième homme et qui écope, je vais revenir au travail la semaine prochaine pour essayer de redevenir un partant. Je pense qu’il n’y a rien d’autre qu’on puisse faire. C’est le côté désagréable du sport professionnel. Il y a des décisions qui sont prises par des gens, et il faut vivre avec celles-ci », a commenté Gagnon.

L’une des autres options envisagées est celle de muter Matte au centre. C’est Jamieson qui se retrouverait alors sur le banc, tandis que Gagnon et Lestage seraient les gardes.

« C’est sûr que c’est difficile dernièrement, mais personnellement, je regarde l’attaque au complet. Parfois, c’est la ligne qui ne fait pas le boulot, d’autres fois, ce sont les porteurs de ballon, les receveurs ou le quart-arrière. On forme un groupe, on est 12 gars », a rappelé Matte.

Le nerf de la guerre

Reste que c’est normalement le jeu de la ligne offensive qui dictera le genre de performance que connaîtra une attaque. Un avis partagé par Maciocia.

« C’est la ligne qui donne le ton. Si on est capables de donner du temps à Trevor [Harris], c’est sûr que nos receveurs vont en tirer profit. Et je pense que notre jeu au sol serait productif, aussi.

« Il faut déplacer la ligne défensive. Si on a le ballon à la ligne de 35, il faut la déplacer jusqu’à la ligne de 33, et la seule façon qu’on peut faire ça, c’est en étant physique », a dit Maciocia, qui s’attend à plus d’intensité du quintette.

« Il faut avoir un peu plus de chien et vouloir un peu plus que le joueur devant nous », a convenu Matte.

Et c’est précisément pour cette raison que les Als envisagent d’insérer Lestage dans la formation partante, même s’il n’est avec l’équipe que depuis quelques semaines.

« C’est un joueur qui a un côté méchant, et tout le monde sur le terrain va savoir qu’il joue. C’est de ce genre d’attitude et de combativité qu’on a besoin. Il représente une partie de notre avenir, mais de notre présent aussi », a indiqué Maciocia.

« Les autres joueurs de ligne ont cette qualité-là aussi, mais on ne peut jamais en avoir de trop. Alors si je peux en apporter plus sur le terrain, c’est ce que je vais faire, et je pense que ça ne peut faire autrement que de bénéficier à l’équipe », a dit Lestage.

Si Luc Brodeur-Jourdain avoue qu’il serait peut-être un peu risqué d’envoyer Lestage dans la mêlée sur une base permanente dès jeudi compte tenu de son inexpérience, l’entraîneur de la ligne offensive semble convaincu que ce n’est qu’une question de temps.

« Comme partant, je trouverais ça rapide, au niveau de la connaissance du personnel des joueurs, des coordonnateurs et de la ligue. Mais d’y aller avec parcimonie en lui donnant quelques séries, je me sentirais bien avec ça.

« Son approche, son éthique, ses techniques et son intensité sont toutes professionnelles, alors je ne suis pas inquiet. »

Par ailleurs, après avoir obtenu congé dimanche, Trevor Harris et Eugene Lewis étaient de retour à l’entraînement, lundi. Ennuyé par une blessure au dos, Harris sera tout de même le partant à Winnipeg.