Discrimination raciale dans la NFL

Une juge accélère la poursuite

(New York) Une juge a fait savoir jeudi qu’elle rendra un verdict dans les prochaines semaines et non dans les prochains mois à savoir si le commissaire de la NFL, Roger Goodell, doit décider du bien-fondé des allégations de discrimination raciale formulées par des entraîneurs noirs contre la ligue et ses équipes.