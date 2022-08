Eugene Lewis : « On doit arrêter de parler et le faire »

Qu’il s’agisse des joueurs de l’attaque, de la défense ou des unités spéciales, il y a eu suffisamment de blâme pour tout le monde chez les Alouettes depuis le début de la saison. Leur décevante fiche de 2-5 est là pour en attester.

Miguel Bujold La Presse

Mais il y a peut-être une exception. Semaine après semaine, Eugene Lewis démontre pourquoi il est généralement considéré comme le meilleur receveur de la LCF et certainement le meilleur joueur de son club. Jaelon Acklin devance Lewis au premier rang des receveurs pour les verges, mais si l’on sondait les hommes de football de la ligue, il y a peu de doute que c’est Lewis qui finirait premier au classement.

Lewis a actuellement 36 attrapés pour 619 verges (moyenne de 17,2) et 2 majeurs. Il a multiplié les catchs spectaculaires et a été à son mieux au 4e quart.

Mais la différence entre Lewis et beaucoup de receveurs, c’est qu’il place « vraiment » les succès des Alouettes devant les siens. Il n’a rien d’une diva à une position où elles pullulent. Comme vous pouvez l’imaginer, l’ailier espacé n’est donc pas un homme très heureux malgré sa belle saison.

« Je suis un très mauvais perdant. Je déteste la défaite. Il y a toujours de la frustration lorsqu’on perd et encore plus du fait qu’on aurait pu gagner tous nos matchs à l’exception de celui à Regina. »

« On doit se regarder dans le miroir. Si l’on se retrouve dans cette position, c’est par notre faute. On ne peut blâmer personne d’autre que nous. Au bout du compte, il revient aux joueurs de bien performer. Il est encore possible de changer l’allure de notre saison, mais on doit arrêter de parler et le faire. »

Normalement, les espoirs d’une équipe de football qui montre une fiche de 2-5 ne tiennent plus qu’à un fil. Les Alouettes ont toutefois la chance de faire partie de la division Est, où rien n’est encore joué.

Le problème, c’est qu’ils s’apprêtent à se mesurer à la royauté du football canadien, les Blue Bombers de Winnipeg, jeudi soir (19 h 30) au Stade Percival-Molson, puis le 11 août au Manitoba. Rappelons que les Bombers ont gagné les deux dernières Coupes Grey, ainsi que leurs huit premiers matchs de 2022.

« Tout le monde ne fait que parler de Winnipeg. Personnellement, je crains Dieu, mais certainement pas une équipe parce qu’elle est toujours invaincue », a lancé Lewis, mercredi.

« On doit leur donner le mérite qui leur revient. Ils connaissent beaucoup de succès depuis plusieurs années. Mais l’identité de notre adversaire ne me préoccupe jamais. Que l’on affronte la meilleure ou la pire équipe, tout peut survenir sur le terrain. »

Comme son as receveur, Trevor Harris semblait un brin agacé par toutes les fleurs que reçoivent les Bombers. Mentionnant que les matchs à sens unique étaient rares dans la LCF cette saison, le quart des Alouettes a ajouté qu’il n’y aurait pas de défilé advenant une victoire des Oiseaux.

Aux yeux de Danny Maciocia, les Blue Bombers gagnent parce qu’ils sont toujours à leur meilleur quand ça compte vraiment.

« Ils ont remporté six de leurs victoires dans les trois dernières minutes du match. “…” Ils sont très opportunistes et savent comment gagner. »

On peut comprendre les Alouettes de n’avoir aucun complexe devant les Blue Bombers. Ils les ont vaincus lors de leurs deux dernières visites à Montréal. Cette fois, ils devront toutefois le faire sans leur demi offensif William Stanback (cheville), qui pourrait par ailleurs être de retour au jeu à temps pour le dernier mois de la saison régulière si tout se passe bien d’ici là.

Zach Collaros, Greg Ellingson et la recrue Dalton Schoen jouent très bien en attaque, mais la plus grande force des Bombers demeure leur front défensif. Afin de ralentir les chasseurs de quarts Willie Jefferson et Jackson Jeffcoat, notamment, les Alouettes devront donc obtenir une bonne production de leur jeu au sol.

« On a totalisé 29 courses lors de nos trois derniers matchs alors on doit augmenter ce total un peu », a reconnu Maciocia.

Le Canadien Jeshrun Antwi partagera le boulot avec un nouveau porteur, la recrue Tavien Feaster, qui prendra la place de Walter Fletcher dans la formation. Il s’agira du premier match de Feaster dans la LCF.

Les Alouettes ont confirmé que le secondeur Chris Ackie (cheville) jouerait après une absence de cinq matchs et que Pier-Olivier Lestage serait en uniforme dans un rôle de réserviste. Le nom de Vernon Adams fils (coude) a été inscrit sur la liste des blessés pour six matchs. Dominique Davis sera donc le second de Trevor Harris pour un deuxième match de suite.