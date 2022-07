Les Alouettes de Montréal ont le sens de la surprise. L’équipe a annoncé jeudi soir, au beau milieu de son match face aux Elks d’Edmonton, qu’elle avait acquis les droits du Québécois Laurent Duvernay-Tardif dans la LCF.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Les droits du joueur de ligne offensive appartenaient jusqu’ici aux Stampeders de Calgary. En retour, les Moineaux cèdent deux choix conditionnels.

C’est donc dire que si Duvernay-Tardif décidait de jouer dans le circuit canadien, plutôt que de retourner dans la NFL ou de prendre sa retraite du football, ce serait avec les Alouettes qu’il s’alignerait.

Le directeur général de la formation montréalaise, Danny Maciocia, a commenté la nouvelle par voie de communiqué. Une façon de faire compréhensible, considérant qu’il était sur le terrain pour son premier match à titre d’entraîneur-chef des Alouettes au moment de l’annonce.

« Laurent se veut une icône du football à Montréal et au Québec, a-t-il souligné. Nous ne pouvons que sortir gagnants de cette transaction, car même s’il n’endosse jamais l’uniforme des Alouettes, il pourra nous encourager et s’afficher ouvertement comme l’un de nos partisans sans sentir aucun remords. »

« Nous souhaitons le meilleur des succès à Laurent pour la continuité de sa carrière de football et sommes satisfaits que si elle se poursuit au Canada, ce sera dans une ville et un stade qu’il connaît très bien, a-t-il ajouté. Et si jamais il s’aligne avec les Alouettes, il pourra enfin afficher les lettres M.D. sur son chandail, comme il souhaitait le faire. »

Après la défaite de son équipe, jeudi, Maciocia a précisé aux médias que la transaction avait été réalisée la veille.

On travaille là-dessus depuis l’année dernière, pour avoir ses droits à Montréal, sachant qu’un jour il va peut-être jouer. Si ce n’est pas le cas, ce sera un bon ambassadeur pour les Alouettes. Danny Maciocia, directeur général des Alouettes

Duvernay-Tardif, qui a remporté le Super Bowl LIV avec les Chiefs de Kansas City, jongle entre sa carrière de médecin et celle d’athlète professionnel. Il a préféré ne pas se chercher de contrat cet été et de plutôt commencer sa résidence en médecine. Il est donc actuellement joueur autonome et pourra se joindre à une équipe de la NFL en septembre prochain.

Faibles probabilités

La nouvelle a instantanément – et évidemment – fait réagir sur les réseaux sociaux, Laurent Duvernay-Tardif étant l’une des personnalités sportives les plus appréciées au Québec.

Seulement, les chances de le voir jouer dans la LCF sont plutôt minces. Dans un entretien avec La Presse en juin, le principal intéressé avait indiqué qu’il prioriserait sa médecine cet été, puis qu’il considérerait « ce qui sera sur la table sur le plan football cet automne », avouant d’ailleurs avoir sérieusement songé à annoncer sa retraite au cours des derniers mois.

« J’ai songé à annoncer ma retraite, mais lorsque j’ai parlé de la médecine avec les équipes qui étaient intéressées à mes services, elles comprenaient, avait-il expliqué. Il n’y a aucun directeur général qui peut dire que je ne prends pas la bonne décision. C’est possible qu’il y ait moins d’intérêt qu’il y en a actuellement [cet automne], mais personne ne peut remettre en doute mon choix. »

Duvernay-Tardif avait ensuite affirmé très clairement que les probabilités qu’il soit de retour sur les terrains de football étaient de « 50-50 » et que, s’il décidait de jouer à nouveau, ce serait pour une équipe qui aspire au Super Bowl.

« Ce n’est plus une question d’argent, avait-il laissé entendre. Le plus important sera de faire partie d’une équipe qui a des chances de gagner le Super Bowl. »

L’athlète avait été questionné plus précisément pour savoir s’il était possible pour lui de se joindre à l’équipe québécoise, dans l’éventualité où les choses ne fonctionneraient pas dans la NFL.

Ce sont des belles idées de marketing ! Mais non, je ne pense pas que ce soit une possibilité. J’ai l’impression que si je mets ma médecine en veilleuse à nouveau, ce sera dans l’optique d’aller gagner un autre Super Bowl. Laurent Duvernay-Tardif, en juin dernier

« Je le dis en toute humilité et je ne veux pas avoir l’air de faire la grosse tête, mais je mise sur moi-même, avait-il ajouté. Je me permets de regarder ce qui est le mieux pour moi d’un point de vue plus holistique et macro au lieu de simplement voir ça d’un point de vue football. Je suis heureux dans ma position actuelle. »

Comme on dit, il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée. Mais si l’on se fie à ces affirmations, les chances de voir Duvernay-Tardif dans l’uniforme des Alouettes sont quasi nulles.

Avec la collaboration de Miguel Bujold, La Presse