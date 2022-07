L’une des conséquences des changements apportés par la direction des Alouettes au personnel d’entraîneurs du club de football montréalais est que le secondeur Tyrell Richards verra dorénavant ses responsabilités accrues.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le choix de premier tour au dernier repêchage de la Ligue canadienne de football a été surtout utilisé au sein des unités spéciales depuis le début de la saison. Tout cela va maintenant changer.

L’ex-porte-couleurs des Orangemen de l’Université de Syracuse a effectué de nombreuses répétitions comme secondeur intérieur avec la première unité en défense lors de l’entraînement de mardi.

Richards est maintenant prêt à faire le saut. Autant ses coéquipiers en défense que Maciocia ont encensé son jeu.

« Ce n’est pas à moi de décider ça, mais aux entraîneurs, a humblement indiqué le numéro 42. Je dois simplement m’assurer d’être prêt. Si on me demande de jouer [en défense], je dois briller et montrer ce que je peux faire.

« On travaille très fort, les entraîneurs et moi, afin que je sois prêt. Je pense être le plus prêt que je puisse être », a-t-il ajouté.

« Quand tu es une recrue, tu dois te prouver le plus rapidement possible : c’est son match pour le faire, a indiqué le maraudeur Marc-Antoine Dequoy. Depuis le début du camp, nous avons bâti notre confiance avec Tyrell. On lui a dit de jouer vite, et s’il doit commettre une erreur, alors il devra la faire en donnant son 100 %. »

S’il n’est pas utilisé comme partant face aux Elks d’Edmonton jeudi, il sera tout de même utilisé à plusieurs occasions, a promis le directeur général et nouvel entraîneur-chef, Danny Maciocia.

« Je ne sais pas s’il va commencer le match, mais il va jouer, a-t-il affirmé. C’est notre premier choix, c’est un très bon jeune joueur, qui veut apprendre. C’est un joueur avec qui on veut investir du temps. Il va avoir son mot à dire, que ce soit jeudi ou pour le reste de la saison 2022 des Alouettes. […] Je pense que c’est un jeune qui était prêt à la sortie du camp d’entraînement. »

Le colosse de 6 pi 4 po et 218 lb a amassé trois plaqués au sein des unités spéciales et deux autres en défense jusqu’ici cette saison. Ces chiffres devraient augmenter considérablement au fil des prochaines semaines.

L’Ontarien de 23 ans a connu une brillante carrière universitaire, étant notamment nommé joueur par excellence au sein des unités spéciales à sa dernière campagne au sud de la frontière. Persuadé dès le camp d’évaluation que Richards serait le meilleur athlète disponible au repêchage, Maciocia a dû travailler pendant six semaines pour convaincre les Elks de lui céder leur premier choix.

Changement d’énergie

Il s’agissait du troisième jour d’entraînement depuis que Maciocia a apporté les changements à la tête des Alouettes. Déjà, il ressent l’effet qu’il souhaitait provoquer.

« Je pense que oui. L’équipe leur appartient, a-t-il noté. Ce n’est pas mon équipe, celle d’un coach en particulier, mais bien aux joueurs qui occupent le vestiaire. On s’est assis, on s’est demandé quel genre de fin de saison on veut connaître pour les 14 matchs qui s’en viennent. Quel genre d’identité nous voulons, que ce soit à l’attaque, en défense ou au sein des unités spéciales. On s’est dit qu’on va jouer vite, de façon physique, mais avec une certaine intelligence.

« Quand on parle d’intelligence, ça couvre beaucoup de terrain : on parle de discipline, de gestion de match, a poursuivi Maciocia. Ce ne sont pas tous les premiers essais et 10 verges à franchir qui sont pareils. Il faut avoir une certaine compréhension de la situation, une certaine intelligence, afin qu’on puisse ralentir le jeu pendant qu’on joue très vite. »

Il reste maintenant à déterminer si les leçons de Maciocia seront assimilées rapidement par ses ouailles, sinon, les Elks pourraient signer un deuxième gain en six matchs et faire passer les Alouettes à 1-4.