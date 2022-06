(Toronto) Avec le quart-arrière Nathan Rourke en chef de file, les Lions de la Colombie-Britannique ont exercé la mainmise sur les honneurs hebdomadaires de la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Le demi-offensif James Butler et l’ailier défensif T. J. Lee ont également reçu une mention pour leur contribution à la victoire sans appel de 59-15 contre les Elks d’Edmonton, samedi.

Rourke a complété 26 de ses 29 passes (efficacité de 89,7 %) pour des gains de 282 verges et trois touchés à son premier match comme quart partant.

Le joueur originaire de Victoria a aussi été menaçant par la course, totalisant des gains de 78 verges au sol et deux touchés.

Butler a gagné 108 verges en 17 courses et il a inscrit deux touchés. Il a aussi capté six passes pour 33 verges et deux majeurs.

Lee a mené la défensive avec trois plaqués et deux interceptions.

Les 42 points des Lions lors des deux premiers quarts ont établi un record d’équipe lors d’une demie et leurs 59 points constituent le troisième plus haut total de l’histoire de la concession.