L’ancien des Cowboys de Dallas, Marion Barber III, a été retrouvé mort chez lui par la police de Frisco, au Texas, mercredi.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est ce que rapporte l’organisation du Texas dans un communiqué. La cause du décès de l’ancien athlète, qui avait 38 ans, demeure inconnue pour l’instant.

« Nous avons le cœur brisé d’apprendre le décès tragique de Marion Barber III », ont écrit les Cowboys sur leurs réseaux sociaux.

« Il était un joueur de la vieille école qui aimait jouer dur et qui courait avec la volonté de gagner chaque essai. Il avait la passion du jeu et l’amour pour ses entraîneurs et coéquipiers. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ces temps difficiles. »

Barber, dont la carrière a pris fin en 2011, a passé six de ses huit saisons avec les Cowboys, qui en avaient fait leur choix de quatrième tour en 2005. Le porteur de ballon, qui a participé au Pro Bowl en 2007, a terminé sa carrière avec 4780 verges au sol et 53 touchés, dont 47 avec les Cowboys.