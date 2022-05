« C’est notre deuxième année dans le système défensif de Barron Miles, alors on est plus avancés qu’à ce stade la saison dernière. Il y a une bonne chimie entre les joueurs qui étaient ici l’an dernier », a noté Marc-Antoine Dequoy.

(Trois-Rivières) Lorsque les Alouettes ont décidé de ne pas réembaucher Ty Cranston au cours de la saison morte, on a cru que c’était entre autres pour laisser le champ libre à Marc-Antoine Dequoy afin qu’il puisse devenir le partant au poste de maraudeur. Ce n’était toutefois pas le plan des Alouettes.

Miguel Bujold La Presse

« Contrairement à la saison dernière, ce sera une position américaine, alors je devrai démontrer que je suis le meilleur candidat possible. Mon objectif est de prouver que je peux être un partant lorsque la saison débutera », a expliqué Dequoy à la fin d’un entraînement au camp des Alouettes, à Trois-Rivières.

À moins que la situation change d’ici là, c’est effectivement un Américain qui sera le maraudeur lorsque le calendrier « régulier » se mettra en branle. Le coordonnateur défensif Barron Miles a confirmé que ce joueur serait probablement Wesley Sutton, Adarius Pickett ou Rodney Randle fils. Comme Dequoy, ces trois joueurs amorceront leur deuxième saison dans la LCF.

« C’est notre deuxième année dans le système défensif de Barron Miles, alors on est plus avancés qu’à ce stade la saison dernière. Il y a une bonne chimie entre les joueurs qui étaient ici l’an dernier », a noté Dequoy.

S’il n’est pas le maraudeur habituel, quel rôle attend Dequoy en 2022 ? Les Alouettes semblent s’attendre à ce qu’il soit en quelque sorte un réserviste de luxe.

« Je joue à plusieurs positions différentes depuis le début du camp. Même si ce seront techniquement des positions américaines [dans la tertiaire], je pense que la plupart des postes sont ouverts. Je veux à tout le moins démontrer que je suis capable de jouer si quelque chose devait survenir. »

L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal est principalement utilisé comme demi de coin du côté large et comme maraudeur depuis le début du camp. Miles estime toutefois qu’il pourrait jouer à plusieurs autres positions.

« Il a beaucoup progressé depuis le début de la saison dernière et il peut jouer à plusieurs positions, que ce soit comme demi de coin, demi défensif, secondeur du côté large ou maraudeur. Et cette polyvalence est un atout important », a analysé Miles.

« Marc-Antoine est en ascension. C’est un jeune joueur très talentueux, qui possède une belle énergie. On doit seulement calmer ses ardeurs un peu. C’est du football professionnel, alors tous les joueurs sont aussi rapides que lui. Il doit continuer d’apprendre le jeu. »

Comme son coordonnateur défensif, Khari Jones aime ce qu’il voit de la progression du choix de deuxième ronde des Alouettes en 2020.

« Je vois une progression, il est plus à l’aise sur le terrain. C’est normalement le cas lorsqu’un joueur en est à sa deuxième saison. Il continue d’apprendre des choses tous les jours, et avec le talent qu’il possède, il pourra aider notre équipe », a estimé l’entraîneur-chef.

Big Brother célébrités

L’hiver dernier, Dequoy a troqué son casque de footballeur contre une participation à l’émission Big Brother célébrités de la chaîne Noovo.

« C’était vraiment unique comme expérience. En tant que joueur de football, je n’étais pas très actif durant la saison morte, alors je voulais me trouver un autre emploi. J’ai reçu cette offre vers la fin de la saison dernière et j’en ai parlé avec le président de l’équipe [Mario Cecchini] et Danny [Maciocia] pour m’assurer que tout était correct au niveau du calendrier. »

« Je me suis assuré que je pourrais avoir accès à une salle d’entraînement, à mon nutritionniste et à mon entraîneur au cours du tournage. L’équipe de production [Entourage] a vraiment été formidable. Une très belle aventure. »

Filmé à Montréal, le tournage de Big Brother célébrités a débuté le 4 janvier et s’est terminé en avril. Dequoy a été éliminé après la cinquième semaine de l’émission de téléréalité.

Le conflit de travail

Par ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, la LCF et l’Association des joueurs continuaient de négocier en vue du renouvellement de leur contrat de travail, qui a expiré le 15 mai.

Le commissaire Randy Ambrosie et la LCF ont fait savoir, mardi, que leur plus récente proposition serait leur dernière et qu’elle devait être acceptée avant minuit, jeudi soir. Sinon, la LCF serait forcée d’annuler ses matchs préparatoires du week-end, ce qui aurait pour effet de réduire la qualité de son offre pour les joueurs.

C’est encore le fameux ratio de joueurs canadiens qui est le principal point d’achoppement. Dans la dernière convention collective, les équipes devaient compter sur un minimum de 20 joueurs canadiens, dont 7 partants. Aux dernières nouvelles, la Ligue voulait que le nombre de partants passe de 7 à 6.

Les Alouettes doivent normalement affronter les Tiger-Cats à Hamilton, samedi.