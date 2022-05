Il y a encore quelques vétérans qui n’ont toujours pas signé de nouveau contrat, mais la très grande majorité l’a fait. Le repêchage étant également derrière nous, les formations de 90 joueurs qui participeront au camp d’entraînement des 32 équipes de la NFL durant l’été sont bien en place. Lesquelles semblent s’être améliorées le plus au cours de la saison morte et lesquelles semblent s’être affaiblies ? Analyse.

Miguel Bujold La Presse

Les équipes en hausse

Les Saints de La Nouvelle-Orléans

PHOTO NICK CAMMETT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jarvis Landry

En plus d’avoir réembauché Jameis Winston, qui a bien fait avant sa blessure à un genou la saison dernière, les Saints ont embauché deux anciennes étoiles des Tigers de LSU, le receveur Jarvis Landry et le demi de sûreté Tyrann Mathieu, qui ont ainsi choisi de retourner en Louisiane. Michael Thomas fera un retour au jeu après avoir raté toute la saison 2021 et les Saints ont choisi le receveur Chris Olave en première ronde du repêchage. On ne se souvient pas de la dernière fois que les Saints ont pu compter sur trois ailiers espacés du calibre de Landry, Thomas et Olave. On croyait que les Buccaneers de Tampa Bay seraient seuls dans le Sud de la Nationale, mais les Saints devraient leur offrir une bonne opposition au sommet de la division.

Les Eagles de Philadelphie

PHOTO CHRISTOPHER SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jordan Davis

A.J. Brown est le genre de receveur capable de changer une attaque à lui seul et sera le complément parfait au très explosif DeVonta Smith. Les Eagles ont également greffé le receveur de soutien Zach Pascal à leur attaque. De l’autre côté du ballon, l’organisation a mis la main sur deux meneurs et anciens de l’Université de la Géorgie, l’imposant plaqueur Jordan Davis et le secondeur Nakobe Dean, en plus d’avoir embauché le polyvalent Haason Reddick. Récemment libéré par les Giants de New York, le demi de coin James Bradberry a quant à lui accepté un contrat d’une saison des Eagles, mercredi.

Les Broncos de Denver et les Colts d’Indianapolis

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière Russell Wilson permettra aux Broncos de Denver de devenir des aspirants légitimes au Super Bowl.

Deux équipes qui ont monté d’un cran dans la hiérarchie de l’Américaine grâce à l’acquisition d’un quart-arrière de premier plan sur le marché des transactions. Russell Wilson permettra aux Broncos de devenir des aspirants légitimes au Super Bowl dès cette année, tandis que Matt Ryan pourrait permettre aux Colts de devancer les Titans du Tennessee au sommet du Sud de l’Américaine. En plus de Wilson, les Broncos ont renfloué leur défense avec les ajouts de D.J. Jones, Randy Gregory, Alex Singleton et K’Waun Williams. De leur côté, les Colts ont conclu des ententes avec l’ailier défensif Yannick Ngakoue et le demi de coin Stephon Gilmore, deux vétérans fiables.

Les Jets de New York et les Jaguars de Jacksonville

PHOTO JOHN RAOUX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Travon Walker

Ces deux clubs se retrouvent beaucoup plus souvent sur la liste des gagnants de la saison morte qu’au sommet de leur division, on en conviendra tous… Leur bon travail des derniers mois est donc loin d’être un gage de succès. N’empêche que les Jets ont réussi à repêcher quatre joueurs qui étaient considérés comme les meilleurs à leur position respective par certains analystes : le demi de coin Ahmad Sauce Gardner, l’ailier espacé Garrett Wilson, le chasseur de quarts Jermaine Johnson II et le demi offensif Breece Hall. Quant aux Jaguars, ils ont payé cher, mais sont tout de même parvenus à convaincre une brochette de joueurs autonomes de s’amener à Duval, dont le garde Brandon Scherff, l’ailier espacé Christian Kirk et l’ailier rapproché Evan Engram. Ils ont également choisi le joueur de ligne défensive Travon Walker avec la toute première sélection du repêchage.

Les Ravens de Baltimore

PHOTO GAIL BURTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tyler Linderbaum

Comme les Jets, les Ravens ont reçu des éloges pour leur récolte lors du récent repêchage. Ils ont notamment repêché celui qui était vu comme le meilleur demi de sûreté disponible, Kyle Hamilton, au 14e rang et celui qui était considéré comme le meilleur centre de l’encan, Tyler Linderbaum, au 25e rang. Le DG Eric DeCosta, l’entraîneur-chef John Harbaugh et les Corbeaux ont ensuite réussi de très belles prises dans les rondes subséquentes avec les choix de David Ojabo (2e ronde), Travis Jones (3e) et Daniel Faalele (4e).

Les équipes en baisse

L’Ouest de la Nationale (… sauf les Rams)

PHOTO TONY AVELAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des 49ers Jimmy Garoppolo

Lorsque le champion du Super Bowl fait partie de votre division, l’objectif devrait normalement être d’améliorer votre équipe, et significativement. Or, les Seahawks de Seattle ont échangé Russell Wilson aux Broncos ; les 49ers de San Francisco sont restés pris avec Jimmy Garoppolo, n’avaient pas de premier choix et on ne sait toujours pas ce qui adviendra du dossier Deebo Samuel ; puis les Cardinals de l’Arizona ont perdu une poignée de joueurs importants, dont Chandler Jones, Christian Kirk et DeAndre Hopkins, qui a été suspendu pour les six premiers matchs pour avoir échoué à un test antidopage. Précisons que les Cards ont obtenu le receveur Marquise Brown, des Ravens, ce qui leur a toutefois coûté leur premier choix au repêchage. Pendant ce temps, les Rams, eux, ont ajouté Bobby Wagner et Allen Robinson II, deux joueurs de grande qualité, à leur formation.

Les Packers de Green Bay, les Chiefs de Kansas City et les Titans du Tennessee

PHOTO MORRY GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Christian Watson (9)

Ces trois équipes ont toutes décidé d’échanger leur receveur numéro un parce qu’elles refusaient de consentir à leurs demandes salariales. Le groupe de receveurs des Packers était déjà maigre avant le départ de Davante Adams pour Las Vegas. Espérons pour eux que les recrues Christian Watson et Romeo Doubs feront rapidement une contribution. L’attaque des Chiefs se ressentira assurément de la perte de Tyreek Hill, qui poursuivra sa carrière à Miami, et les Titans ont perdu un morceau presque aussi important que Derrick Henry lorsqu’ils ont accepté d’échanger A.J. Brown aux Eagles de Philadelphie. Hill, Adams et Brown toucheront respectivement des salaires annuels de 30, 27,5 et 25 millions.

PHOTO MARY HOLT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’attaque des Chiefs de Kansas City se ressentira de la perte du receveur Tyreek Hill, qui poursuivra sa carrière à Miami.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Les Patriots ne se sont peut-être pas affaiblis, mais ont très peu fait afin d’améliorer leur équipe, contrairement à leurs trois rivaux de division. La saison morte a en effet été particulièrement tranquille à Foxborough. Bill Belichick a cependant obtenu le receveur DeVante Parker dans une transaction avec les Dolphins et a rapatrié Malcolm Butler après avoir perdu J.C. Jackson. Le choix de Cole Strange en première ronde du repêchage en a également fait sourciller plusieurs. Le garde était considéré comme un futur choix de troisième ronde par la plupart des spécialistes du repêchage. Mais qui sommes-nous pour critiquer les décisions du bon vieux Bill ?

Les Browns de Cleveland

PHOTO RON SCHWANE, ASSOCIATED PRESS Le nouveau quart-arrière des Browns de Cleveland, Deshaun Watson

Il y a deux façons de juger la saison morte des Browns. La première, c’est qu’ils ont probablement ENFIN réglé leur problème de quart-arrière en payant le fort prix pour obtenir Deshaun Watson dans un échange avec les Texans de Houston, ce qui devrait les assurer de posséder une bonne équipe pour plusieurs années. Que Watson était la pièce manquante. L’autre façon d’analyser l’entre-saison des Browns, c’est qu’ils ont accepté de greffer un joueur que plusieurs organisations jugeaient comme étant radioactif en raison de la poursuite de 22 femmes massothérapeutes qui accusent Watson de crimes de nature sexuelle et qu’ils mineront ainsi l’état de leur organisation. La décision d’avoir remercié un guerrier comme Jarvis Landry est également discutable et on ne sait toujours pas de quelle façon l’équipe règlera le dossier Baker Mayfield, qui est assuré de gagner 18 millions en 2022 peu importe ce qu’il adviendra.

Les Falcons d’Atlanta

PHOTO JASON GETZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Marcus Mariota

Pas facile d’être un partisan des Falcons d’Atlanta… Depuis sa déconfiture au Super Bowl il y a bientôt six ans, cette équipe a constamment régressé et, sur papier, les Falcons forment la pire formation de la NFL à l’heure actuelle. Leur flirt avec Deshaun Watson a mené au départ de Matt Ryan, qui a été échangé aux Colts contre une bouchée de pain. Le meilleur ailier espacé du club en 2021, Russell Gage, joue maintenant pour les Buccaneers de Tampa Bay ; Calvin Ridley est suspendu toute la saison pour avoir parié sur des matchs de la NFL ; et le secondeur Foyesade Oluokun, qui a mené l’équipe avec 102 plaqués individuels l’an dernier, a signé un contrat avec les Jaguars. Le quart Marcus Mariota aura fort à faire pour sortir sa nouvelle équipe des bas-fonds, c’est le moins qu’on puisse dire.