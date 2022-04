Photo Elise Amendola, archives Associated Press

(Orchard Park) Le receveur des Bills de Buffalo Stefon Diggs a accepté une prolongation de contrat de quatre ans et 96 millions US de la formation de l’État de New York, selon ce qu’a appris l’Associated Press mercredi.

John Wawrow Associated Press

Cette source a requis l’anonymat puisque le contrat n’a pas encore été signé. L’entente a d’abord été rapportée par ESPN plus tôt mercredi.

Diggs avait encore deux ans à écouler à son contrat actuel. La prolongation le liera aux Bills jusqu’en 2027.

Âgé de 29 ans, Diggs est devenu la principale cible du quart Josh Allen et l’un des receveurs les plus productifs de la NFL ces deux dernières saisons, soit depuis qu’il a été acquis des Vikings du Minnesota par transaction.

Diggs a terminé au huitième rang de la NFL en 2021 avec 1225 verges de gains par la passe. La saison précédente, il avait mené le circuit Goodell pour les attrapés (127) et les verges de gains par la passe (1535).

Cette signature s’ajoute à celle d’Allen pour six ans et 258 millions, effectuée l’an dernier. L’équipe a aussi ajouté le pourchasseur de quarts Von Miller le mois dernier, lui offrant aussi un pacte de six ans.