NFL

Les Chiefs envoient Tyreek Hill aux Dolphins

(Kansas City) Les Chiefs de Kansas City ont échangé l’ailier espacé Tyreek Hill aux Dolphins de Miami en retour de nombreux choix au repêchage, mercredi, et la formation floridienne lui a consenti un contrat de quatre ans et 120 millions US, ce qui en fait le le joueur le mieux payé à sa position.