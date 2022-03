PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS

Les Commanders de Washington auraient acquis le quart Carson Wentz des Colts d’Indianapolis, a révélé une personne au fait de la transaction.

Stephen Whyno et Michael Marot Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press mercredi puisque la transaction ne peut être conclue avant le début officiel de la prochaine saison de la NFL, la semaine prochaine.

En plus de Wentz, les Commanders obtiendraient le 47e choix au repêchage, et céderaient aux Colts le 42e et le 73e choix en 2022.

Les Commanders donneraient aussi un choix conditionnel de troisième ronde en 2023, qui pourrait devenir un choix de deuxième tour selon l’utilisation de Wentz, selon une autre personne au fait de la transaction et qui a requis l’anonymat parce que l’échange n’avait pas annoncé.

Âgé de 29 ans, Wentz doit encore écouler trois saisons à son entente actuelle. Le deuxième choix du repêchage de la NFL en 2016 n’aura passé qu’une seule saison avec les Colts, qui l’ont terminée avec une fiche de 9-8.

Cette transaction serait la plus récente tentative des Commanders pour régler leur problème au poste de quart qui perdure depuis plusieurs décennies maintenant.