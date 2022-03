Les Packers de Green Bay et les Saints de La Nouvelle-Orléans seront à leur tour les équipes hôtes de deux matchs présentés au stade Tottenham Hotspur de Londres (notre photo), alors que les Jaguars de Jacksonville seront les hôtes d’un duel au stade Wembley.

PHOTO MATT DUNHAM, ASSOCIATED PRESS

Des matchs disputés à Munich, Londres et Mexico

(LONDRES ) Les Buccaneers de Tampa Bay iront jouer un premier match de la NFL en Allemagne, cette saison, alors que les Packers de Green Bay auront droit à leur premier voyage en Europe.

The Associated Press

La NFL a annoncé lundi que les Bucs seraient l’équipe hôte du match d’ouverture à Munich, en Allemagne, cette saison. L’identité de leur adversaire et la date de l’évènement demeurent toutefois inconnues pour le moment.

« Ce match historique va tenir un rôle crucial dans les démarches de la NFL pour accroître son rayonnement international en plus de rejoindre directement nos partisans en Allemagne », a déclaré par voie de communiqué le coprésident et propriétaire des Buccaneers Joel Glazer.

Les Packers et les Saints de La Nouvelle-Orléans seront à leur tour les équipes hôtes de deux matchs présentés au stade Tottenham Hotspur de Londres, alors que les Jaguars de Jacksonville seront les hôtes d’un duel au stade Wembley. Les Jaguars sont des habitués de Londres, ayant joué dans la capitale britannique chaque saison depuis 2013, à l’exception de 2020 lorsque les évènements internationaux ont été suspendus en raison de la pandémie.

Les Cardinals de l’Arizona seront de leur côté l’équipe hôte d’un match au stade Azteca de Mexico.

Les Packers sont la seule équipe de la NFL à n’avoir encore jamais participé à un match à Londres depuis le début de ces voyages en 2007. Avec le prolongement de la saison régulière à 17 parties, offrant un match à domicile supplémentaire à chaque équipe de la Nationale, les Packers auront finalement l’occasion de jouer à l’international.

« Je parle moi-même depuis des années avec des gens à Londres et en Europe. Nous avons tellement de partisans en Europe et à travers le monde que je trouve très excitant pour eux d’avoir la chance de voir les Packers en action à Londres, a déclaré le président des Packers Mark Murphy. Je sais que nos partisans aux États-Unis, et bien sûr à Green Bay, seront très emballés de voyager pour voir les Packers à Londres. »

Ce dernier a tout de même souligné que la perte d’un match local aurait des impacts sur l’économie locale de Green Bay. Pour compenser ces pertes, l’organisation s’est engagée à organiser le plus d’évènements majeurs possible au cours des prochaines années. La possibilité d’accueillir le repêchage de la NFL en 2024 a notamment été évoquée.

Trois villes seraient en lice pour accueillir le repêchage de 2024, selon Murphy, soit Green Bay, Detroit et Washington, D.C..

Les démarches de la NFL pour courtiser le marché de l’Allemagne prévoient d’autres matchs présentés à Munich et à Francfort au cours des quatre prochaines saisons.