(Los Angeles) Sean McVay ressemblait beaucoup à quelqu’un qui est resté debout toute la nuit pour célébrer sa première victoire au Super Bowl, lundi, lorsqu’il s’est présenté pour discuter du couronnement des Rams de Los Angeles.

Greg Beacham Associated Press

« C’est un honneur incroyable d’être ici, a dit McVay. C’est aussi une torture de gagner un championnat et d’avoir une conférence de presse aussi tôt le lendemain. »

Avec la victoire de 23-20 des Rams face aux Bengals de Cincinnati, McVay a atteint le point culminant d’un parcours amorcé au début de 2017, quand il est devenu le plus jeune entraîneur-chef de l’histoire moderne de la NFL.

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS Sean McVay a eu droit à la traditionnelle douche de Gatorade pour célébrer la victoire des Rams au Super Bowl.

Un peu plus de cinq ans plus tard, l’homme de 36 ans est également le plus jeune entraîneur à avoir remporté un Super Bowl. Le cheminement l’a laissé exténué, mais emballé.

Sujet à de l’épuisement professionnel, McVay n’a rien dit au sujet de peut-être quitter bientôt le football, comme il l’a déjà laissé entendre.

Il n’a pas donné l’impression d’avoir complété le travail au sein d’un club désormais champion, par contre.

« J’ai été entouré de gens formidables, a dit McVay. Lorsque vous côtoyez de grands joueurs, des grands entraîneurs qui vont dans la même direction, de bonnes choses peuvent arriver.

« Quand vous avez de bonnes fondations, les succès de ces gars-là font que d’autres personnes peuvent s’épanouir. »

Aaron Donald a également atteint le sommet de sa carrière en effectuant le jeu défensif final, amenant Joe Burrow à faire une passe incomplète.

PHOTO MARK J. REBILAS, USA TODAY SPORTS Aaron Donald

Auteur de deux sacs dans le match, il a remporté sa première bague de championnat.

Âgé de 30 ans, Donald a lui aussi a évité les questions à propos de la retraite, après la victoire.

Le chef de l’exploitation des Rams, Kevin Demoff, a déclaré que l’équipe attendrait avant de déterminer si McVay et Donald veulent réellement tourner la page.

Il est toutefois optimiste à l’idée qu’ils seront de retour.

« Quand vous arrivez à ce point-ci, le réservoir d’essence est vide et vous êtes là avec un trophée, a déclaré Demoff. C’est intimidant de se réveiller et de réaliser que tout est à refaire — vous n’avez pas l’énergie. Alors c’est naturel d’évoquer des choses comme ça.

Avec le rythme de travail actuel de Sean, je ne pense pas que ça puisse être durable, s’il veut avoir une famille. Kevin Demoff, chef de l’exploitation des Rams

« Mais je pense que s’il y a une chose, c’est que ces gars-là aiment le football. Ils adorent se côtoyer. [Passer à autre chose ou non], ce sont des questions auxquelles il est difficile de répondre tout de suite », a ajouté Demoff.

Les Rams allaient continuer la fête à Disneyland, lundi.

Le défilé en leur honneur se tiendra mercredi, à Los Angeles.