C’est ce soir que sera disputé le 56e Super Bowl alors que les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati s’affronteront au SoFi Stadium, le domicile des Rams. Et pour avoir du succès lors de cette grande finale, la défense des Tigrés devra trouver le moyen de neutraliser le jeu de passe des Béliers.

Miguel Bujold La Presse

L’un des ajustements que la défense des Bengals a apportés au retour de l’entracte lors du match de championnat de la Conférence américaine, il y a deux semaines à Kansas City, a été d’opposer Mike Hilton à Tyreek Hill. Le demi de coin couvrait l’ailier espacé pour les 10 ou 15 premières verges de son tracé de passe, puis un demi de sûreté prenait la relève dans les zones profondes. Résultat : Hill a capté 7 passes pour 78 verges et un touché en première demie avant d’être complètement blanchi en deuxième demie et en prolongation.

PHOTO JOHN AMIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mike Hilton réalise une interception contre les Titans du Tennessee, à Nashville, le 22 janvier.

Les Bengals devraient utiliser le même plan de match aux dépens de Cooper Kupp. Hilton est un joueur fiable, astucieux et combatif. En doublant Kupp avec lui et Jessie Bates III, leurs chances de neutraliser l’excellent receveur des Rams seraient relativement bonnes.

Si les Bengals choisissent effectivement d’éliminer Kupp de l’équation autant qu’ils le peuvent, Odell Beckham fils et Van Jefferson devront produire en gagnant leurs confrontations individuelles avec les demis de coin Chidobe Awuzie et Eli Apple. Ce dernier a le gabarit pour couvrir Jefferson, tandis qu’Awuzie est le meilleur demi de coin du club en couverture et est donc probablement celui qui devra couvrir Beckham fils sans obtenir beaucoup d’aide des demis de sûreté.

La responsabilité de couvrir l’ailier rapproché Tyler Higbee, qui devrait être à son poste après avoir subi une blessure à un genou il y a deux semaines, devrait revenir au demi de sûreté Von Bell ou au secondeur Logan Wilson la majorité du temps.

Ça ne veut évidemment pas dire que c’est de cette façon que les Bengals choisiront de se défendre contre l’attaque des Rams et les stratégies varieront bien sûr d’un jeu à l’autre et d’une série à l’autre. Mais si j’étais le coordonnateur défensif des Bengals, c’est de cette façon que je tenterais d’arrêter le jeu aérien des Rams.

À défaut de pouvoir compter sur des joueurs étoiles, la tertiaire des Bengals n’a pas vraiment de maillon faible et la défense du coordonnateur Lou Anarumo a déjà cinq interceptions à son crédit depuis le début des éliminatoires. Si les Bengals sont en mesure d’effectuer le travail contre le jeu de passe avec cinq ou six joueurs, ça compliquera sérieusement les choses pour Los Angeles.

PHOTO TOMMY GILLIGAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sony Michel

Mais si les Bengals investissent un peu trop d’effectifs pour arrêter le jeu de passe, vous pouvez parier que Sean McVay et les Rams en profiteront pour connaître du succès au sol. Avec Cam Akers, mais également avec Sony Michel.

L’ancien demi des Patriots de la Nouvelle-Angleterre est habitué de disputer des matchs importants et est un porteur de ballon qui court en puissance. Le genre de demi qui pourrait obtenir du succès contre la défense des Bengals.

Le joueur clé des Bengals contre la course est l’ancien des Texans de Houston D. J. Reader, qui connaît d’excellentes éliminatoires. Reader et B. J. Hill forment une paire de plaqueurs respectable, tandis que les ailiers défensifs Trey Hendrickson et Sam Hubbard réussissent souvent leurs plus beaux jeux aux moments clés. Ils seront toutefois opposés à un duo de bloqueurs expérimentés qui sont rarement battus en Andrew Whitworth et Rob Havenstein.

Les Rams voudront sûrement établir leur jeu au sol tôt dans la rencontre, question de forcer les Bengals à positionner plus de joueurs près de la ligne de mêlée. Cela aurait pour effet de donner plus d’espace de manœuvre à Kupp et à Beckham fils.

Matthew Stafford est un bon quart-arrière, mais sa témérité avec le ballon lui a souvent nui au cours de sa carrière. Il a d’ailleurs terminé au dernier rang de la NFL à égalité avec la recrue Trevor Lawrence avec 17 interceptions cette saison.

En contrepartie, chaque fois que les Rams se sont retrouvés dans les câbles au cours du dernier mois, Stafford a élevé son niveau de jeu d’un cran. Il peut lancer le ballon à deux receveurs de très grand talent, donc, tôt ou tard, le jeu aérien des Rams réussira des jeux d’impact. L’objectif pour les Bengals sera de limiter leur nombre.