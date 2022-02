(Los Angeles) Les Bengals de Cincinnati ont procédé au rappel du plaqueur Mike Daniels et du receveur de passes Trent Taylor de leur équipe d’entraînement à la veille du match du Super Bowl contre les Rams de Los Angeles.

Ces deux mouvements sont décrits comme des rappels de routine.

Taylor a pris part aux sept dernières parties des Bengals. C’est lui qui a capté la passe dans la zone des buts lors du converti de deux points permettant de créer l’égalité au troisième quart de la finale d’association contre les Chiefs de Kansas City. Il est aussi le principal joueur désigné pour les retours de bottés.

Daniels n’était pas de l’alignement des deux derniers matchs après avoir souffert d’une blessure à l’aine lors du match de premier tour éliminatoire contre les Raiders de Las Vegas. À 32 ans et avec 124 parties d’expérience, Daniels devient le joueur le plus âgé et le plus expérimenté de l’alignement des Bengals au Super Bowl.