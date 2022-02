Les Alouettes embauchent Dominique Davis et libèrent Matthew Shiltz

(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé vendredi qu’ils ont octroyé un contrat d’un an au quart américain Dominique Davis et libéré le quart Matthew Shiltz, qui allait devenir joueur autonome dans quelques jours.

La Presse Canadienne

Davis, un athlète de six pieds quatre pouces et 215 livres, en sera à sa septième saison dans la Ligue canadienne de football en 2022, incluant les trois dernières avec le Rouge et Noir d’Ottawa.

En 88 parties en carrière dans la LCF, il a complété 316 de ses 503 passes pour des gains de 3640 verges et 11 touchés.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Matthew Shiltz

Originaire de Lakeland, en Floride, et âgé de 32 ans, Davis a aussi inscrit 13 touchés par la voie terrestre depuis le début de sa carrière.

En 2021 avec le Rouge et Noir, David a complété trois passes de touché.

Par ailleurs, les Alouettes ont ajouté à leur formation les secondeurs Josh Harvey-Clemons et Jordan Williams, ainsi que le joueur de ligne à l’attaque Brian Fineanganofo.

Ces trois joueurs ont vu le jour aux États-Unis.