(Englewood) John Elway a réfuté les allégations de Brian Flores contenues dans une poursuite qui avancent que son entrevue chez les Broncos de Denver en 2019 était truquée et qu’elle n’avait été réalisée que pour adhérer à la « Rooney Rule » de la NFL.

Arnie Stapleton Associated Press

« Je ne prévoyais pas de répondre publiquement aux faussetés et aux propos diffamatoires véhiculés par Brian Flores, mais je ne pouvais me taire puisqu’on s’en est pris à ma personne, à mon intégrité et à mon professionnalisme », a déclaré le président des opérations football des Broncos de Denver par voie de communiqué transmis par l’équipe jeudi.

Elway a ajouté qu’il avait sérieusement envisagé l’embauche de Flores, l’un des cinq candidats au poste d’entraîneur-chef qui a éventuellement été pourvu par le coordonnateur défensif des Bears de Chicago Vic Fangio.

Flores, qui a récemment été congédié de son poste d’entraîneur-chef des Dolphins de Miami, a identifié les Broncos, les Dolphins et les Giants de New York, ainsi que la ligue, dans une poursuite intentée cette semaine dénonçant les pratiques d’embauche frauduleuses de la NFL.

Par ailleurs, des têtes d’affiche du mouvement américain des droits civiques ont demandé une rencontre avec le commissaire de la NFL Roger Goodell, et le propriétaire des Steelers de Pittsburgh Art Rooney II a défendu la politique de la ligue en matière de diversité, même s’il a convenu qu’en deux décennies la fameuse’Rooney Rule’n’a pas permis à plus d’individus issus de la diversité de décrocher des postes d’entraîneur-chef dans la NFL.

Flores prétend dans sa poursuite qu’Elway, alors le directeur général de l’équipe, ainsi que le président et directeur des opérations, Joe Ellis, s’étaient présentés une heure en retard à l’entrevue qui s’était déroulée dans un hôtel de Providence, dans le Rhode Island, et qu’« ils avaient l’air d’avoir passé la nuit sur la corde à linge et qu’il était évident qu’ils avaient passablement trinqué la nuit précédente ».

Elway a nié les allégations de Flores voulant qu’il avait la gueule de bois et qu’il avait accepté de le rencontrer en entrevue simplement pour adhérer au règlement de la ligue qui oblige les formations de la NFL à passer au moins un membre issu d’une minorité en entrevue pour un poste clé, comme celui d’entraîneur-chef.

« Brian a formulé ces propos en se fiant uniquement à mon apparence et à mon comportement tôt ce matin-là, ce qui était biaisé, méchant et carrément mal », a dit Elway.

Elway a rétorqué qu’il avait l’air d’avoir passé la nuit sur la corde à linge puisque « nous venions à peine d’atterrir d’un vol qui s’est déroulé en pleine nuit », à la suite d’une entrevue réalisée à Denver avec un autre candidat au poste d’entraîneur-chef, Mike Munchak.

« Nous n’avions dormi que quelques heures afin de rencontrer (Flores) dans la seule fenêtre de temps qui nous était allouée », a-t-il renchéri.