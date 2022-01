(Montréal) Les Alouettes ont conclu des ententes avec sept joueurs, dont le joueur de ligne à l’attaque québécois Samuel Thomassin, a annoncé le club montréalais par voie de communiqué vendredi.

La Presse Canadienne

Thomassin, un colosse de six pieds, six pouces et 330 livres, a disputé deux rencontres la saison dernière avec les Alouettes. L’athlète de 26 ans originaire de Québec a notamment porté l’uniforme du Rouget et Or de l’Université Laval dans les rangs universitaires québécois.

Parmi les autres joueurs qui ont paraphé des ententes avec les Oiseaux se trouvent le demi défensif américain Prince Smith fils, le receveur de passes américain Craig Rucker, le joueur de ligne à l’attaque américain Tyler Roemer, ainsi que le receveur canadien Ente Eguavoen.

De plus, l’équipe s’est entendue avec le maraudeur Ethan Makonzo et le joueur défensif Brock Gowanlock. Ces derniers ont été repêchés par la formation montréalaise en 2021 et 2020 respectivement, avant de prendre part au camp d’entraînement des Alouettes en 2021 et d’éventuellement jouer une dernière saison dans les rangs universitaires.