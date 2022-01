(Toronto) Les Argonauts de Toronto ont offert de nouveaux contrats au botteur Boris Bede et au receveur américain DaVaris Daniels.

La Presse Canadienne

Bede, natif de la France, mais qui a joué son football universitaire avec le Rouge et Or de l’Université Laval, a réussi 28 de ses 33 placements, dont six de plus de 50 verges, la saison dernière, sa première avec les Argos. L’athlète de 32 ans a aussi mené la ligue pour la moyenne de verges sur les bottés d’envoi (67,4), tout en maintenant une moyenne de 44,2 verges sur les dégagements.

Âgé de 29 ans, Daniels a capté 51 passes pour 597 verges et quatre touchés en 13 rencontres, aussi sa première à Toronto. Il avait été élu recrue par excellence à son arrivée dans le circuit, avec les Stampeders de Calgary, en 2016.