Impossible de commencer ce rendez-vous hebdomadaire sans parler du grand John Madden, qui a rendu l’âme mardi, à l’âge de 85 ans. Un personnage plus grand que nature. Voilà une description parfaite de l’homme de 85 ans.

Miguel Bujold La Presse

Les plus jeunes parmi vous connaissent sûrement Madden en raison du fameux jeu vidéo qui porte son nom. Les plus vieux se souviennent de Madden l’entraîneur, qui a dirigé les Raiders d’Oakland durant une décennie. De 1969 à 1978, le Silver and Black a toujours eu des fiches gagnantes, remportant le Super Bowl après la saison de 1976.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS John Madden a été l’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland pendant une décennie. On le voit ci-dessus, sur les lignes de côté, en octobre 1978.

La fiche en saison de Madden : 103-32-7, pour un pourcentage de victoires de 75,9 %, le plus élevé de l’histoire parmi les entraîneurs-chefs ayant remporté au moins 100 victoires. Le plus grand exploit de Madden l’entraîneur aura peut-être été de garder la faveur de l’irascible propriétaire des Raiders, Al Davis, pendant 10 ans…

Madden n’a plus jamais dirigé d’équipe après son départ des Raiders, amorçant plutôt une légendaire carrière d’analyste en 1979 sur les ondes du réseau CBS. Personnellement, c’est dans ce rôle que j’ai connu Madden. Le duo qu’il formait avec le descripteur Pat Summerall a probablement été le meilleur de l’histoire de la NFL, assurément des 50 dernières années.

Madden a travaillé avec Summerall à CBS, puis au réseau Fox. Dans les années 1980 et 1990, les deux hommes ont assuré la trame sonore de quantité de « gros » matchs, puis Madden a fait équipe avec Al Michaels sur les ondes du réseau ABC, puis sur celles du réseau NBC.

PHOTO DOUG BENC, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE John Madden, lors de son intronisation au Temple de la renommée du football, en 2006

Son dernier match en tant qu’analyste a été le Super Bowl opposant les Steelers de Pittsburgh et les Cardinals de l’Arizona, en 2009. Madden avait été intronisé au Temple de la renommée en 2006.

Si quelqu’un n’aimait pas Madden, il faisait partie d’une infime minorité. Sa gentillesse était évidente. Les observations de Madden étaient tantôt perspicaces, tantôt rigolotes, mais il savait toujours tenir un auditoire captif.

Madden est mort trois jours après la première diffusion du documentaire All Madden du réseau Fox. De nombreux membres de la très haute hiérarchie de la NFL et du monde de la télé ont participé au documentaire, dont Al Michaels, Bill Belichick, Bill Parcells, Joe Buck, Bob Costas, Troy Aikman, Tom Brady, Joe Montana et Peyton Manning. Madden, sa femme et leurs deux fils ont également collaboré au projet. À voir pour les amateurs de football et pour ceux qui voudraient découvrir les différentes facettes de cet homme plus grand que nature.

Les vœux

À la veille d’une nouvelle année, c’est la saison des vœux. On a donc décidé de souhaiter quelque chose à chacune des 32 équipes du circuit Goodell pour 2022.

ARIZONA – Un improbable retour au jeu de DeAndre Hopkins et de J.J. Watt à temps pour le début des éliminatoires.

ATLANTA – Un avantage du terrain au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta. Les Falcons ont une fiche de 5-3 à l’extérieur, mais de 2-5 à domicile.

BALTIMORE – De la santé ! Clairement l’équipe la plus durement frappée par les blessures en 2021.

BUFFALO – Une première participation au Super Bowl en 28 ans, et pourquoi pas leur premier titre ? Les partisans des Bills le méritent.

CAROLINE – Le bon quart-arrière afin que la porte tournante cesse de tourner.

CHICAGO – Un plan pour s’assurer de bien développer Justin Fields afin d’éviter un scénario semblable à ce qui s’est produit avec Mitchell Trubisky.

CINCINNATI – Quelques bons joueurs de ligne offensive pour Joe Burrow.

CLEVELAND – Un esprit d’équipe. Le départ d’Odell Beckham fils n’a pas tout réglé…

DALLAS – Deux victoires consécutives en éliminatoires, et ainsi une participation à la finale de la Nationale pour la première fois en 26 ans.

DENVER – Un quart-arrière de premier plan comme Aaron Rodgers ou Russell Wilson. Les autres pièces sont en place.

DETROIT – Du talent à combiner à leurs efforts soutenus.

GREEN BAY – La deuxième participation au Super Bowl d’Aaron Rodgers. Et les chances des Packers d’y arriver en février semblent particulièrement bonnes.

HOUSTON – Une conclusion à la saga impliquant Deshaun Watson, question de pouvoir tourner la page pour de bon.

INDIANAPOLIS – Un rétablissement rapide de Carson Wentz, qui a contracté la COVID-19 il y a quelques jours et qui n’est pas vacciné.

JACKSONVILLE – Le bon entraîneur-chef pour Trevor Lawrence.

KANSAS CITY – Une bonne protection devant Patrick Mahomes en janvier. S’il l’obtient, qui arrêtera les Chiefs dans l’Américaine ?

LA NOUVELLE-ORLÉANS – De la stabilité au poste de quart et quelques receveurs de talent.

LAS VEGAS – Une année sans controverse (voir Jon Gruden) et sans tragédie (voir Henry Ruggs III).

LOS ANGELES (CHARGERS) – De la constance. Une équipe de pointe ne devrait pas perdre contre les Texans en décembre comme les Chargers viennent de le faire.

LOS ANGELES (RAMS) – Le désir de plaquer. Si leur défense fait le boulot contre le jeu au sol, les Rams peuvent concurrencer les poids lourds de la Nationale.

MIAMI – Que leur séquence actuelle de sept victoires se rende à neuf, ce qui leur donnerait une très, très improbable participation au tournoi.

MINNESOTA – Un meneur. S’il y avait un vrai leader dans cette équipe, elle ferait probablement partie de l’élite.

NEW YORK (GIANTS) – De performer à la hauteur de leur talent.

NEW YORK (JETS) – Un plan, tout simplement.

NOUVELLE-ANGLETERRE – Un premier receveur. C’est tout ce qui manque à l’attaque des Patriots.

PHILADELPHIE – Un excellent repêchage. Les Eagles ont actuellement trois choix de premier tour en 2022, une séance qui sera déterminante pour leur avenir.

PITTSBURGH – Un digne successeur à Ben Roethlisberger. Plus de deux décennies s’étaient écoulées entre Terry Bradshaw et Big Ben…

SAN FRANCISCO – Que l’expérience Trey Lance ne s’avère pas un échec. Les 49ers ont payé très cher pour obtenir un jeune quart qui avait très peu d’expérience de jeu.

SEATTLE – Une nouvelle version de la Legion of Boom, est-ce trop demander ? Probablement, oui.

TAMPA BAY – Que l’hécatombe cesse. Chris Godwin, Michael Evans, Leonard Fournette, Lavonte David, Shaquil Barrett… La plupart de ces joueurs devraient revenir au jeu dans les éliminatoires, mais la liste des blessés continue de s’allonger chez les Bucs.

TENNESSEE – Un Derrick Henry en pleine santé pour amorcer les éliminatoires. Ce qu’aucune autre équipe ne souhaite.

WASHINGTON – Un nom d’équipe. Deux ans, ça devrait être suffisant pour régler le dossier, non ?

Les prédictions de Miguel Bujold Atlanta c. Buffalo : Buffalo

Giants de New York c. Chicago : Chicago

Kansas City c. Cincinnati : Kansas City

Miami c. Tennessee : Tennessee

Las Vegas c. Indianapolis : Indianapolis

Jacksonville c. Nouvelle-Angleterre : Nouvelle-Angleterre

Tampa Bay c. Jets de New York : Tampa Bay

Philadelphie c. Washington : Philadelphie

Rams de Los Angeles c. Baltimore : Baltimore

Denver c. Chargers de Los Angeles : Chargers de Los Angeles

Houston c. San Francisco : San Francisco

Arizona c. Dallas : Dallas

Caroline c. La Nouvelle-Orléans : La Nouvelle-Orléans

Detroit c. Seattle : Seattle

Minnesota c. Green Bay : Green Bay

Cleveland c. Pittsburgh : Pittsburgh La semaine dernière : 9-6 Total de la saison : 136-85

Trois matchs à suivre

Kansas City c. Cincinnati, dimanche, 13 h

PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ja'Marr Chase, receveur éloigné des Bengals, le 26 décembre dernier

Les Bengals peuvent s’assurer du titre de la division Nord de l’Américaine avec une victoire ce dimanche, tandis que les Chiefs voudront conserver leur avance d’une victoire sur les Titans dans la course pour le premier rang de la conférence. Les Titans ont battu les Chiefs plus tôt cette saison, ce qui leur donnerait le bris en cas d’égalité entre les deux équipes. Bref, les Chiefs et les Bengals ne manqueront pas de motivation dans un match où deux des attaques les plus talentueuses de la ligue se mesureront.

Arizona c. Dallas, dimanche, 16 h 25

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Les chances des Cowboys d’atteindre le Super Bowl n’ont jamais été aussi bonnes depuis le milieu des années 1990.

Cette rencontre opposera des équipes qui s’en vont dans des directions opposées. Les Cardinals ont subi trois défaites consécutives et ne sont pas partis pour veiller très tard dans les éliminatoires. Les Cowboys, eux, semblent atteindre leur sommet au meilleur moment. Leur attaque est presque aussi dangereuse au sol que par la voie aérienne, alors que la défense continue de s’améliorer et se démarque par sa capacité à profiter de chaque occasion. Les chances des Cowboys d’atteindre le Super Bowl n’ont jamais été aussi bonnes depuis le milieu des années 1990.

Minnesota c. Green Bay, dimanche, 20 h 15

PHOTO MORRY GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La liste de blessés des Packers est leur principal enjeu.

Les Vikings ont encore de l’espoir en vue d’une participation aux éliminatoires, mais devront absolument vaincre les Packers pour le conserver. Du côté des Packers, l’enjeu principal est leur liste de blessés. On sait déjà que l’ailier rapproché Robert Tonyan et le joueur de ligne offensive Elgton Jenkins ne joueront plus cette saison. Le bloqueur à gauche David Bakhtiari, le receveur Randall Cobb et le demi de coin Jaire Alexander représentent quant à eux des cas incertains et on ignore s’ils seront de retour au jeu pour les éliminatoires.