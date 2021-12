PHOTO JACK DEMPSEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La NFL a mis à jour ses protocoles en réaction à une augmentation des cas de COVID-19 dans la ligue, jeudi.

La Presse Canadienne

La ligue va mousser les injections de rappel comme étant la protection la plus efficace contre le coronavirus.

La NFL exige dorénavant le port du masque, peu importe le statut vaccinal, ainsi que des réunions d’équipe tenues à distance ou à l’extérieur.

On interdit aussi les repas en équipe et les visiteurs dans le cadre des déplacements pour un match à l’étranger.

« En nous basant sur des conseils d’experts, nous ajusterons les règles d’un retour aux activités pour ceux qui se sont remis de la COVID-19, a déclaré la ligue, par communiqué. Les changements viennent d’une approche fondée sur la science. Pour l’ensemble de la communauté de la NFL, la sécurité est notre objectif numéro 1. »

Plus tôt jeudi, on apprenait que trois coordonnateurs des Bears ont été laissés à l’écart en raison des protocoles de la pandémie, en vue d’un match prévu lundi contre les Vikings.

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Nagy, a mentionné que le coordonnateur offensif Bill Lazor, le coordonnateur défensif Sean Desai et le coordonnateur des unités spéciales Chris Tabor ont participé à des rencontres de façon virtuelle, cette semaine. Leur statut est incertain pour le match de lundi.

La COVID-19 a durement frappé les Bears cette semaine, alors que plusieurs autres équipes sont aux prises avec des tests de dépistage positifs. Environ 100 joueurs à travers la NFL ont été déclarés positifs.

Les Bears ont placé cinq joueurs sur la liste de réserve de COVID-19 depuis lundi et ils en ont placé six au total. Maintenant, certains de leurs coordonnateurs sont dans les protocoles.

Les joueurs sur la liste de COVID-19 sont les bloqueurs Larry Borom et Elijah Wilkinson, les plaqueurs défensifs Eddie Goldman et Mario Edwards fils, le demi de coin Artie Burns et le secondeur Sam Kamara.

En conséquence, en raison d’autres maladies et blessures plus conventionnelles, Nagy a décidé d’organiser un entraînement optionnel mercredi, plutôt qu’un entraînement complet.

Nagy a raté un match plutôt cette saison contre les 49ers de San Francisco — une défaite de 33-22 — en raison de problèmes liés à la COVID-19 et Tabor a dirigé les Bears.