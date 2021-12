Le sommeil de qualité a été dur à trouver pour l’entraîneur des Tiger-Cats de Hamilton, Orlondo Steinauer, lors des deux dernières nuits.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Il ne peut penser à autre chose que la défaite des siens en prolongation à la Coupe Grey.

« J’ai peu dormi, a lancé Steinauer. Ça va prendre quelques jours de plus pour mettre ce match-là derrière nous. »

Les Tigers-Cats ont laissé filer une avance lors de la deuxième mi-temps contre les Blue Bombers de Winnipeg, qui l’ont emporté 33-25 au Tim Hortons Field.

Cela fait 22 ans que les Tiger-Cats n’ont pas été sacrés champions de la LCF.

Steinauer a adressé la parole à ses entraîneurs et ses joueurs, mardi matin, et ce pour la dernière fois de la saison. Les joueurs vedettes et Steinauer ont ensuite participé à la dernière visioconférence avec les médias.

L’entraîneur a déclaré être fier de son équipe et n’avoir aucun regret.

« Les gars ont suivi à la lettre le plan de match, a-t-il analysé. Ils ont été robustes, ils ont tout laissé sur le terrain. Quoi demander de plus ? »

PHOTO NICK IWANYSHYN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Orlondo Steinauer

Aidé par la foule locale qui a été bruyante, les Tiger-Cats menaient 19-10 après trois quarts, mais Winnipeg sont venus de l’arrière en inscrivant 15 points lors du quart ultime. La formation ontarienne a dû convertir un placement de 13 verges avec six secondes à jouer pour forcer la tenue de la prolongation.

Les Bombers ont alors obtenu un majeur et réussi la transformation de deux points. Les Tiger-Cats n’ont su répliquer. Une passe interceptée a mis fin au duel.

« Hier, c’était un peu comme un lendemain de veille pour être franc, a dit le joueur de ligne offensive Chris Van Zeyl. Je ne sous-entends pas que j’ai bu, mais j’avais le sentiment d’être perdu et vidé en raison de la défaite. »

« D’être si près du but, d’avoir mis autant d’efforts, pour tout ce que nous avons sacrifié lors de la saison… Tous ces facteurs réunis, c’est douloureux. »

Steven Dunbar et Brandon Banks ont inscrit les touchés pour les Tiger-Cats. Michael Domagala a réussi trois placements et deux convertis.

L’autre point a été marqué par le biais d’un touché de sûreté.

Une décision qui va continuer à faire couler de l’encre, c’est à savoir si Tim White aurait dû courir lors d’un botté de dégagement avec deux minutes à disputer au lieu de poser le genou à terre et concéder un point.

Les Tiger-Cats jouaient face au vent, mais le point accordé a changé la donne. Un placement ne donnait plus la victoire, plutôt, il amenait du temps supplémentaire. Débutant à leur ligne de 35, les Ti-Cats ont défilé à toute vapeur et sont passés près d’inscrire le touché qui leur aurait donné une sérieuse option sur le championnat.

Avec 10 secondes à faire, Jeremiah Masoli a lancé une passe tout juste à l’intérieur de la zone des buts en direction de Jaelon Acklin, mais Deatrick Nichols l’a assez fait dévier pour empêcher le touché.

« Je croyais que c’était comme un circuit gagnant, a expliqué Steinauer. Que le ballon allait être capté et que c’était la fin de l’histoire. »

« Je croyais dur comme fer à ce scénario et j’y croyais autant rendu en prolongation. Ça n’a juste pas fonctionné. »

Les Tiger-Cats tentaient de mettre la main sur la coupe Grey à la maison pour la première fois depuis 1972. La fiche de l’équipe ontarienne en finale du championnat est maintenant de 8-14.

L’attention est maintenant à la saison morte, alors que l’équipe pourrait voir plusieurs changements dans l’effectif pour 2022.

Masoli, et son homologue Dane Evans, qui a quitté au deuxième quart après avoir aggravé une blessure au cou, sont parmi les joueurs importants qui pourront bientôt accéder à l’autonomie.

Evans a mentionné s’être blessé en finale de l’Est face à Toronto et attendait les résultats d’un test d’IRM.

Des rumeurs indiquent que l’Université de Washington s’intéresse à Steinauer pour coordonner la défense.

Le natif de Seattle a répondu qu’il n’a pas été contacté par l’université.

Lors du match de la Coupe Grey de 2019, les Blue Bombers ont battu les Tiger-Cats par la marque de 33-12, à Calgary.