(Tampa) Les Buccaneers de Tampa Bay savent à quel point la route pour atteindre le Super Bowl est sinueuse. C’est justement pour rendre ce parcours plus facile que les champions en titre sont déterminés à obtenir l’avantage du terrain pour les éliminatoires.

Fred Goodall Associated Press

Forts de leur fiche de 9-3, les Buccaneers détiennent une avance de quatre matchs aux dépens des rivaux de la section Sud de l’Association nationale, les Panthers de la Caroline, les Falcons d’Atlanta et les Saints de La Nouvelle-Orléans avec cinq matchs à jouer.

Un premier titre de section depuis 2007 pour la formation de la Floride serait synonyme d’au moins un match à domicile lors des éliminatoires. Toutefois l’entraîneur-chef Bruce Arians et ses joueurs veulent davantage après avoir complété avec succès l’exploit de remporter le trophée Vince Lombardi comme équipe repêchée, l’an dernier.

PHOTO MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians

Certes, les Buccaneers sont devenus la première formation à remporter le Super Bowl dans leur propre stade en février dernier. Mais pour réussir l’exploit, ils ont d’abord dû gagner trois matchs à l’étranger à titre de cinquième tête de série.

Même si quatre des cinq équipes qui restent à affronter pour les Buccaneers présentent actuellement un dossier négatif, Arians reste aux aguets et ne veut pas que les champions en titre prennent quoi ce soit pour acquis.

« Tu n’en parles pas vraiment. Si tu commences à penser à janvier, tu vas te faire battre et tu vas devoir jouer à l’extérieur, c’est certain », explique le pilote des Buccaneers.

« Il faut le prendre au jour le jour et à la fin, ça fait un tout », ajoute Arians. « Cependant, tout le monde saisit l’importance du moment. Nous sommes au troisième rang en ce moment. Chaque victoire, chaque match est d’une grande importance. C’est plaisant ».

L’édition 2020 des Buccaneers était seulement la septième équipe repêchée à mettre la main sur le Super Bowl. Arians était également entraîneur adjoint avec les Steelers de Pittsburgh en 2005 lorsqu’ils avaient réussi le même tour de force.

La victoire obtenue dimanche à Atlanta par la marque de 30-17 a porté la fiche de Tampa Bay à 4-3 sur les terrains adverses. À titre de comparaison, sa fiche est de 5-0 à la maison.

« Nous devons corriger certains aspects. Nous ne sommes pas parfaits, et nous ne le prétendons pas » a dit le quart-arrière Tom Brady.

« Nous nous présentons au travail chaque jour et essayons d’être la meilleure version de nous-mêmes. Nous n’avons pas encore joué notre meilleur match de la saison, et on espère pouvoir le faire dans les prochaines semaines. »