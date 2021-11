(Montréal) Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté dimanche la finale de la Coupe Dunsmore en prenant la mesure du Rouge et Or de l’Université Laval, 28-19.

Michel Marois La Presse

Il s’agit du quatrième titre provincial de l’histoire de l’équipe, mais du premier qu’elle gagne sur leur terrain du Cepsum. Il s’agit aussi de la première fois que les Carabins battent le Rouge et Or trois fois en une saison.

Les Carabins passent ainsi à la demi-finale nationale, qu’ils accueilleront dans deux semaines, et sont en lice pour la Coupe Vanier, dont la finale sera disputée à Québec le 4 décembre.

Le quart Jonathan Sénécal et le porteur de ballon Bertrand Beaulieu ont été les vedettes offensives du match, alors que l’ensemble de la défense des Carabins s’est imposée comme elle l’a fait toute la saison.

L’attaque des Carabins a toutefois mis un bon moment à trouver son rythme, la faute à de mauvaises positions sur le terrain et à plusieurs pénalités qui ont gâché quelques beaux jeux.

Le Rouge et Or en a profité pour prendre l’avantage. Mieux préparé et plus calme que lors du premier match au Cepsum, il y a quelques semaines, le quart Arnaud Desjardins a tout de suite permis à l’attaque des visiteurs d’avancer sur le terrain. Un touché de Kevin Mital, sur une passe de 20 verges, et un placement de 25 verges de Vincent Blanchard ont logiquement donné un avantage de 10-0 au Rouge et Or après moins de 12 minutes de jeu.

Ce n’est qu’à mi-chemin du deuxième quart que les Carabins ont répliqué. Pendant que la défense s’ajustait au jeu de ses rivaux, le quart Jonathan Sénécal commençait à trouver les failles dans celle du Rouge et Or, souvent en étirant les jeux grâce à ses courses.

C’est finalement Bertrand Beaulieu qui marquait le premier touché des Bleus après avoir capté une passe de Sénécal et foncé jusqu’à la ligne de buts. Le même Beaulieu revenait à la charge à la toute fin de la demie, avec une course d’une verge qui permettait aux Carabins de rentrer au vestiaire avec une priorité de quatre points.

PHOTO PASCAL RATTHE, COLLABORATION SPÉCIALE Le quart-arrière Jonathan Sénécal

Le Rouge et Or est vite revenu à 13-14 au début du troisième quart, mais Desjardins a été victime d’une interception d’Harold Miessan sur la séquence offensive suivante et les Carabins n’ont eu besoin que de quatre jeux pour parcourir les 50 verges qui les séparaient des buts. Habituellement envoyé dans la mêlée en situations de jeu au sol, le quart réserviste Dimitri Morand a surpris la défense adverse, de la ligne de deux, en complétant une passe de touché à Paul-Antoine Ouellette fin seul dans la zone des buts.

Les Carabins sont revenus à la charge dès la séquence suivante, avec cette fois une poussée de 42 verges, ponctuée par une passe de touché de 17 verges de Sénécal à Beaulieu.

Alors qu’on les croyait battus, les joueurs du Rouge et Or ont montré leur caractère en réussissant à leur tour une longue poussée à la fin du troisième quart. Jouant avec un tempo plus rapide pour éviter les charges du front défensif des Carabins, Desjardins a complété plusieurs passes avant de remettre le ballon à Mathieu Robitaille pour une course de trois verges et un touché.

Le converti a toutefois été bloqué et le Rouge et Or n’a plus jamais été en mesure de menacer.

En route vers la Coupe Vanier

Les Carabins auront droit à deux semaines de préparation avant d’accueillir la demi-finale nationale pour la Coupe Uteck, le 27 novembre au Cepsum, contre le champion de l’Ouest. L’autre demi-finale (Coupe Mitchell) opposera le champion de l’Ontario à celui des Maritimes.

Les finales des trois autres conférences ne seront en effet disputées que samedi prochain, la pandémie ayant perturbé le calendrier de la saison régulière. Dans l’Ouest, où les champions en titre de la Coupe Vanier, les Dinos de Calgary, ne s’étaient pas qualifiés pour les séries, les Huskies de la Saskatchewan recevront les Bisons du Manitoba en finale de la Coupe Hardy.

En Ontario, les Gaels de Queen’s recevront les Mustangs de Western en finale de la Coupe Yates, alors que la finale de la Coupe Loney opposera dans les Maritimes les Gaiters de Bishop’s aux X-Men de St.Fx.

La finale de la Coupe Vanier sera disputée le 4 décembre au PEPS de l’Université Laval.