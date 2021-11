(Charlotte) La défensive des Patriots a malmené le quart Sam Darnold et la troupe de la Nouvelle-Angleterre a vaincu les Panthers de la Caroline 24-6, dimanche.

La Presse Canadienne

Le match était relativement serré en première demie, mais les Patriots ont resserré l’étau sur Darnold, qui a lancé une interception lors de trois possessions consécutives, dont une qui a été retournée pour un touché par J. C. Jackson.

Jackson a également intercepté une passe de Darnold dans la zone des buts, alors que les Panthers (4-5) tentaient de remonter la pente. Jamie Collins a réussi l’autre larcin des Patriots (5-4), qui ont obtenu une troisième victoire de suite.

PHOTO JOHN BAZEMORE, ASSOCIATED PRESS J. C. Jackson

Le quart recrue Mac Jones s’est laissé guider par sa défensive, complétant 12 de ses 18 passes pour des gains de 139 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception.

Les Patriots ont été efficaces avec leur jeu au sol, alors qu’ils ont récolté 151 verges par la course. Rhamondre Stevenson a été le meilleur dans cette facette du jeu, obtenant 62 verges en 10 courses.

Le retour au jeu du porteur de ballon Christian McCaffrey n’a pas aidé la cause des Panthers, qui ont perdu cinq de leurs six dernières sorties. McCaffrey a amassé 52 verges au sol et 54 verges par la passe.

Raiders 16 — Giants 23

PHOTO ROBERT DEUTSCH, USA TODAY SPORTS Xavier McKinney a réussi deux interceptions dans le match.

Quincy Roche a provoqué un échappé crucial en fin de match et les Giants de New York ont surpris les Raiders de Las Vegas 23-16.

Les Raiders (5-3) menaçaient alors qu’il restait moins d’une minute à écouler au quatrième quart, mais Roche a fait perdre le ballon au quart Derek Carr et Leonard Williams a récupéré l’objet pour confirmer la victoire des Giants (3-6).

L’attaque des Giants n’a obtenu que six points, sur deux placements, lors de la deuxième demie, mais la défensive a fait le travail pour stopper les Raiders, mais aussi contribuer offensivement.

Dès la première possession des Raiders au troisième quart, Carr a lancé une interception dans les mains de Xavier McKinney, qui a retourné le ballon sur une distance de 41 verges pour un majeur qui a donné les devants 17-13 aux Giants.

McKinney a refait le coup à Carr au quatrième quart, mettant la table pour un placement de 38 verges de Graham Gano.

Carr a complété 30 de ses 46 passes pour des gains de 296 verges. Il a lancé une passe de touché, mais ses trois revirements ont coûté chez aux Raiders, qui tentaient de garder les Chargers de Los Angeles à distance pour le premier rang de la section Ouest de l’Association Américaine.

Browns 41-Bengals 16

PHOTO AARON DOSTER, ASSOCIATED PRESS David Njoku sautait littéralement de joie après avoir réussi une interception.

Baker Mayfield a lancé deux passes de touché, Nick Chubb a récolté 137 verges de gains au sol et les Browns de Cleveland, propulsés par le retour d’interception de 99 verges pour le majeur de Denzel Ward tôt dans la rencontre, ont malmené Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati 41-16.

Les Browns (5-4) ont entamé la rencontre à la recherche désespérée d’une victoire, après avoir subi trois défaites en quatre matchs. Leur situation s’est détériorée mercredi lorsque leur ailier espacé étoile Odell Beckham fils a été mis à l’écart de l’équipe à cause de son attitude, forçant le club à le libérer.

Toutefois, comme ce fut le cas l’an dernier, Mayfield a joué de façon beaucoup plus inspirée après que Beckham eut subi une blessure à un genou qui avait mis un terme à sa saison — à Cincinnati. Le quart des Browns a démontré sa précision et les Browns ont offert leur meilleure performance de la saison contre les Bengals (5-4), qui ont écopé de nombreuses pénalités en route vers leur deuxième défaite d’affilée.

Burrow a lancé deux interceptions et fut victime de cinq sacs du quart — dont trois du demi de coin Troy Hill —, et l’ailier espacé recrue des Bengals Ja’Marr Chase a échappé deux passes, dont une dans la zone des buts.

Jaguars 9 — Bills 6

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS Josh Allen (41) était fier de son sac aux dépens du quart adverse au même nom.

Les Jaguars de Jacksonville ont compté sur le meilleur Josh Allen dimanche, puisque le jeune secondeur a réussi une interception, un sac du quart et récupéré un échappé dans la courte victoire de 9-6 des siens contre les Bills de Buffalo.

Le quart étoile des Bills, qui porte le même nom que le secondeur des Jags, a commis trois revirements, dont deux en deuxième demie. Il n’avait pas commis le moindre revirement en deuxième demie cette saison avant cette rencontre-ci.

Les Bills (5-3) ont encaissé une deuxième défaite en sept matchs. Les Jaguars (2-6) ont rebondi après avoir été écrasés la semaine dernière par les Seahawks à Seattle.

Allen, des Bills, a complété 31 de ses 47 tentatives de passe pour 264 verges de gains, deux interceptions et un échappé.

Texans 9 — Dolphins 17

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Mack Hollins (86) célèbre son touché avec Jaylen Waddle.

Les Dolphins de Miami ont généré 244 verges de gains par la voie aérienne et profité d’une passe de touché du quart partant surprise Jacoby Brissett, dimanche, en route vers une victoire de 17-9 contre les Texans de Houston.

Ce match entre deux équipes présentant des fiches identiques de 1-7 avant la partie et traversant chacune une série de sept défaites a été la hauteur — ou pas — des attentes. Ce fut d’ailleurs le match au cours duquel il y a eu le plus de revirements au cours des cinq dernières saisons dans la NFL.

Les Dolphins (2-7) et les Texans (1-8) ont totalisé neuf revirements. Les Dolphins en ont commis cinq, les Texans quatre, et d’une façon étonnante les Floridiens l’ont emporté.

Il s’agissait de la première victoire des Dolphins malgré qu’ils aient commis cinq revirements depuis le 18 octobre 1990. Les Dolphins avaient présenté une fiche de 0-21 dans de telles circonstances depuis cette époque. Et ce fut le match ponctué du plus grand nombre de revirements dans la NFL depuis celui qui en avait compté neuf entre les Jets de New York et les Chiefs de Kansas City le 25 septembre 2016.

Brissett a remplacé de nouveau Tua Tagovailoa, qui a raté la rencontre en raison d’une blessure à un doigt de la main avec laquelle il lance le ballon.

Jaylen Waddle a capté huit passes pour 83 verges de gains pour les Dolphins. Myles Gaskin a marqué un touché au sol, et Mack Hollins un autre par la voie aérienne.

Falcons 27 — Saints 25

PHOTO CHUCK COOK, USA TODAY SPORTS Le quart Matt Ryan

Younghoe Koo a réussi un placement de 29 verges dans les derniers instants de la partie et les Falcons d’Atlanta ont eu raison des Saints de La Nouvelle-Orléans par la marque de 27-25.

Koo a eu l’occasion de donner la victoire aux siens après que le quart Matt Ryan eut lancé une passe de 64 verges à Cordarrelle Patterson, alors qu’il restait une minute à écouler.

Ryan a récolté 343 verges aériennes et il a rejoint Olamide Zaccheaus à deux reprises pour un touché. Le vétéran quart a ajouté un majeur au sol.

Les Saints tiraient de l’arrière 24-6 avec 10 : 39 à faire au quatrième quart, mais ils ont pris les devants par un point quand Trevor Siemian a lancé une passe de touché de huit verges à Kenny Stills, avec 61 secondes à jouer.

La formation de La Nouvelle-Orléans a ensuite raté un converti de deux points pour une deuxième fois dans le match, ouvrant la porte aux Falcons.

Ryan n’a eu besoin que d’un jeu pour faire mal aux Saints. Patterson a conclu la rencontre avec six attrapés pour des gains de 126 verges.

Vikings 31— Ravens 34 (Prol.)

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Justin Tucker (9) a procuré la victoire aux Ravens en prolongation.

Justin Tucker a réussi un placement de 36 verges alors qu’il ne restait que 16 secondes à écouler à la prolongation et les Ravens de Baltimore ont battu les Vikings du Minnesota 34-31.

Les Ravens (6-2) ont effacé un retard de 14 points au troisième quart et ils ont surmonté une interception d’Anthony Barr lors de leur première possession en prolongation.

Barr a fait dévier une passe du quart Lamar Jackson et il a rattrapé le ballon pour donner la possession aux Vikings (3-5) à leur ligne de 38. La troupe du Minnesota a toutefois dégagé le ballon après trois jeux infructueux.

Ce botté victorieux de Tucker était plus facile que celui qu’il avait réussi plus tôt cette saison. Il avait envoyé le ballon entre les poteaux sur une distance de 66 verges, un record, pour mener les Ravens vers un gain contre les Lions de Detroit.

Il s’agissait d’un troisième match en prolongation pour les deux équipes cette saison. Elles avaient divisé les honneurs de leurs deux premières parties.

C’est un autre revers difficile pour les Vikings, qui n’ont pas perdu par plus de sept points lors de leurs cinq défaites cette saison.