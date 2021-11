Angelo Mosca, l’un des plus grands joueurs dans l’histoire des Tiger-Cats de Hamilton dans la Ligue canadienne de football, est mort samedi. Il était âgé de 84 ans.

La Presse Canadienne

Son épouse Helen Mosca a annoncé la nouvelle dans un message publié sur Facebook.

Elle a précisé que Mosca avait rendu l’âme après une longue bataille contre la maladie d’Alzheimer, qu’il avait contractée en 2015, peu de temps après son 78e anniversaire de naissance.

Membre du Temple de la renommée du football canadien, Mosca a remporté la coupe Grey en cinq occasions.

Mais le nom de Mosca restera gravé à jamais dans les souvenirs des amateurs de la Ligue canadienne de football pour le coup controversé qui a assommé Willie Fleming lors de la finale de 1963 contre les Lions de la Colombie-Britannique, et pour l’éventuelle bagarre avec Joe Kapp, un coéquipier de Fleming, plus de 40 ans plus tard.

Mosca a vu le jour le 13 février 1938 à Waltham, au Massachusetts, et a joué son football universitaire avec Notre Dame. Il s’est joint au Tiger-Cats en 1958 avant d’être choisi en 30e ronde, 350e au total, par les Eagles de Philadelphie lors du repêchage de la NFL de 1959.

Mosca a choisi de demeurer au Canada et a été échangé aux Rough Riders d’Ottawa en 1960, où il a gagné sa première de cinq bagues de la coupe Grey.

Après une saison avec les Alouettes de Montréal, il est retourné à Hamilton en 1963 et est demeuré avec les Tiger-Cats jusqu’à ce qu’il annonce sa retraite après le triomphe de l’équipe face aux Roughriders de la Saskatchewan en 1972.

Mosca a participé à neuf finales de la Coupe Grey.

« Il était plus gros que tout le monde, et plus méchant que tout le monde », a déclaré l’ancien quart Joe Theismann, qui l’a affronté avec les Argonauts de Toronto.

« Heureusement pour moi, il ne m’est tombé dessus que quelques fois. C’est pour ça que j’ai pu continuer de jouer. »