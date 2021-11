Les Chiefs de Kansas City ont échangé Laurent Duvernay-Tardif aux Jets de New York. L’heure limite pour les transactions dans la NFL était à 16 h, mardi.

Miguel Bujold La Presse

Duvernay-Tardif a revêtu l’uniforme des Chiefs pour la première fois de la saison, lundi soir. Il n’a toutefois pas joué dans la victoire de 20-17 des Chiefs aux dépens des Giants de New York.

« Les mots ne peuvent décrire la gratitude que je ressens pour l’organisation des Chiefs de Kansas City. Ils m’ont permis de réaliser mon rêve en me repêchant en 2014. Merci à coach Reid qui a cru en moi et m’a appuyé tout au long de ma carrière à vivre mes deux passions, l’école de médecine et le football professionnel », a écrit Laurent Duvernay-Tardif dans un message publié sur Twitter, mardi.

« Aux partisans des Chiefs, merci pour votre appui à travers les années. Vous m’avez accueilli à bras ouverts et avez permis à un Canadien francophone de se sentir chez lui dans le Midwest. Mes souvenirs de Kansas City ne seraient pas les mêmes sans vous. »

« Aux partisans au Canada, merci pour votre appui indéfectible. Je suis très reconnaissant de votre appui des dernières années et je vous en remercie grandement. »

« Dire au revoir à KC n’est pas une décision facile. Quand j’ai choisi de ne pas jouer la saison dernière, je me suis promis de tout faire pour revenir sur les terrains. Me joindre aux Jets m’offre la meilleure chance de jouer. »

En retour de Duvernay-Tardif, les Chiefs ont obtenu l’ailier rapproché Dan Brown. Si l’on se fie à la charte des joueurs des Jets, Brown était leur quatrième ailier rapproché et n’a pas joué cette saison. Il avait attrapé deux passes pour 31 verges de gains en 16 matchs en 2020.