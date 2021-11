Trois semaines après son acquisition par les Alouettes, Trevor Harris obtiendra son premier départ avec l’équipe, samedi soir, à Winnipeg. C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur-chef Khari Jones après l’entraînement des siens, mardi.

Miguel Bujold La Presse

Blessé à un genou, Matt Shiltz ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers et ne sera probablement pas en uniforme pour affronter les Blue Bombers. C’est donc la recrue Shea Patterson qui devrait être le réserviste de Harris.

La première mission de Harris en sera toute une. Le quart-arrière de 35 ans tentera de vaincre les Bombers et le meilleur front défensif de la Ligue canadienne derrière une ligne offensive qui demeure considérablement amochée.

Winnipeg peut compter sur deux excellents joueurs en Willie Jefferson et Jackson Jeffcoat. Le premier a été nommé joueur défensif par excellence de la LCF en 2019 et totalise sept sacs et trois échappés provoqués cette saison. Avec neuf sacs, Jeffcoat occupe quant à lui le premier rang de la ligue, en plus d’avoir provoqué quatre échappés. Pas reposante, cette paire de chasseurs de quarts.

La dernière fois qu’il a affronté les Blue Bombers, le 8 octobre, Harris n’a pas bien paru du tout. Il n’avait réussi que 9 de ses 22 passes pour 87 verges. Les Bombers avaient écrasé Harris et les Elks d’Edmonton, 30-3.

Or, Harris a bien joué lorsqu’il est venu en relève à Shiltz, samedi dernier. En un quart de jeu, le quatrième, il a fait mouche sur 80 % de ses tirs (12 en 15) pour 123 verges de gains et a lancé une passe de touché dans la défaite de 19-14 des Als. Il n’y avait plus de dilemme pour Jones à la suite de la blessure de Shiltz, mais il a avoué que sa décision était pratiquement prise après la dernière rencontre.

Jones ne sent pas que cet autre changement au poste de quart nuira à la chimie de son club.

« La transition n’a pas été difficile jusqu’à maintenant parce que Trevor se comporte en vrai professionnel. La chose la plus importante pour nous, c’est qu’on veut s’assurer qu’il soit à l’aise avec notre système de jeu. On veut trouver le bon mélange entre quelques systèmes de jeu afin que ça fonctionne », a expliqué Jones.

« Je pense que nos joueurs l’ont accepté dans le groupe rapidement et qu’ils sont heureux de pouvoir compter sur un vétéran de sa trempe. »

Une bonne relation avec Shiltz

Dès que le directeur général Danny Maciocia et les Alouettes l’ont obtenu d’Edmonton en retour d’Antonio Simmons, Harris semblait destiné à devenir le quart partant de l’équipe. Si c’est ce qu’il croyait, Harris s’est gardé de le dire.

« Certaines personnes de l’extérieur pensent peut-être que c’était inévitable, mais les joueurs dans ce vestiaire croient en Matt Shiltz et ils croient en Vernon Adams. Mon travail, ce n’est que d’être une pièce du casse-tête lorsque je jouerai.

« Matt est blessé et il a besoin de temps pour guérir. Je le remplacerai durant son absence, mais il est un très bon quart et je pense qu’il est promis à un très bel avenir dans cette ligue. Il a déjà démontré ce dont il est capable, mais je pense qu’il continuera de s’améliorer significativement.

« Je crois sincèrement qu’il peut devenir un quart-arrière de concession et je veux l’aider comme je le pourrai. Parce qu’il n’est pas seulement un bon joueur de football, il est également une très bonne personne.

« Je suis excité quant à son avenir, de même que de la façon dont on pourra évoluer ensemble. Je pense qu’on voit le jeu d’une façon similaire et qu’on peut s’aider mutuellement. C’était vraiment agréable de travailler ensemble la semaine dernière et je suis heureux de savoir qu’il sera à mes côtés cette semaine. »

Reggie White fils se démarque

Malmenée par les Roughriders, le week-end dernier, la ligne offensive aura fort à faire contre la défense des Blue Bombers.

Mardi, Kristian Matte s’est entraîné comme centre et il pourrait être muté à cette position temporairement. Le premier centre du club, Sean Jamieson, devrait quant à lui revenir au jeu au cours des prochaines semaines.

Absent contre les Riders, Philippe Gagnon a participé à l’entraînement de mardi et pourrait jouer à Winnipeg. Quant au bloqueur à gauche Tony Washington, il continue d’être ennuyé par une blessure à une jambe, mais demeure dans la formation partante.

La situation est plus encourageante du côté des receveurs grâce au jeu de la recrue Reggie White fils, qui remplace B. J. Cunningham, blessé à un doigt. À son deuxième match en carrière, White fils a mené les Alouettes avec 5 attrapés et 74 verges de gains contre la Saskatchewan.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Reggie White fils (84)

« Je pense qu’il sera un joueur spécial. Il a un bon gabarit [6 pi 3 po, 210 livres], de la vitesse et de l’agilité pour un joueur de sa taille. On aime ce que l’on voit de lui depuis un bon moment déjà, mais on voulait s’assurer qu’il soit fin prêt lorsqu’il obtiendrait l’occasion de jouer », a expliqué Khari Jones.

« Je faisais partie de l’équipe d’entraînement depuis le début de la saison, alors je veux profiter de mon temps de jeu pour démontrer mes habiletés. On n’obtient pas beaucoup de chances au cours d’une vie, alors il faut savoir les saisir lorsqu’elles passent », a commenté White fils.

Le receveur a signé un contrat avec les Alouettes en janvier dernier après avoir passé toute la saison de 2019 avec l’équipe de développement des Giants de New York. Il a été retranché par les Giants en 2020.

Pour ceux qui se poseraient la question, le père de White fils a effectivement fait carrière dans la NFL… mais ce n’est pas le Reggie White qui a terrorisé les quarts du circuit dans l’uniforme des Eagles de Philadelphie et des Packers de Green Bay. C’est un autre Reggie White, qui était curieusement un joueur de ligne défensive, lui aussi.

« On me pose la question depuis que je suis arrivé à l’école primaire. J’explique toujours aux gens que mon père a bel et bien joué dans la NFL, mais qu’il n’est pas le Reggie White auquel ils font allusion. Mon père a joué cinq saisons pour les Chargers, les Patriots et les Jets. Il n’est pas le ‟vrai” Reggie White, mais il est le ‟vrai” Reggie White à mes yeux. »