Football

Les Alouettes

Des étoiles partout !

Après avoir obtenu deux des trois étoiles de la semaine dans la LCF (Jake Wieneke et David Ménard) le 19 octobre, les Alouettes ont balayé les honneurs sept jours plus tard. William Stanback, Eugene Lewis et Monshadrik « Money » Hunter ont été les trois choix du panel composé des analystes Pierre Vercheval (RDS), Matt Dunigan (TSN) et Duane Forde (TSN) pour la 12e semaine d’activité.