Les choses ne se déroulent pas tout à fait comme on le prévoyait à Kansas City. Les Chiefs qui ont déjà subi quatre défaites avant même l’Halloween ? Personne n’aurait pu prédire un tel scénario.

Miguel Bujold La Presse

Que se passe-t-il donc chez les doubles champions de l’Américaine ? Les difficultés des Chiefs commencent avec Patrick Mahomes, et il le sait mieux que quiconque. Le quart-arrière a reconnu l’évidence en disant qu’il devait mieux jouer, il y a quelques jours.

En effet. Mahomes ne performe pas du tout comme devrait le faire le joueur le mieux payé du circuit. Il a déjà lancé neuf interceptions, le pire rendement de la ligue à ce chapitre à égalité avec la recrue Zach Wilson, des risibles Jets de New York. Mahomes a été victime d’au moins une interception à chacun de ses six derniers matchs. Il avait totalisé 11 interceptions en 29 matchs de saison en 2019 et 2020… Comment expliquer qu’il en ait lancé neuf en sept matchs ?

Mahomes veut trop en faire et force trop souvent la note. Les défenses adverses se sont ajustées à l’attaque des Chiefs et s’assurent d’abord et avant tout de ne pas accorder de jeux explosifs en gardant presque toujours deux demis de sûreté dans les zones profondes.

Le quart des Chiefs doit donc apprendre à se contenter de gains plus modestes et à orchestrer des séries méthodiques, comme le font Tom Brady et Aaron Rodgers, notamment. Un peu moins de coups de circuit et un peu plus de simples et de doubles.

LDT réserviste

Vous êtes nombreux à vous demander ce qui se passe avec Laurent Duvernay-Tardif. La situation n’a pas changé depuis le début de la saison. Il est actuellement le réserviste au poste de garde à droite et n’a toujours pas joué depuis l’amorce de la saison régulière.

PHOTO ED ZURGA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Laurent Duvernay-Tardif n’a toujours pas joué depuis le début de la saison.

C’est actuellement la recrue Trey Smith qui occupe l’ancien poste du Québécois. Smith a été un choix de sixième ronde en avril, mais on raconte qu’il aurait été sélectionné beaucoup plus tôt, n’eussent été les craintes relatives à son état de santé. En 2018, alors que Smith jouait à l’Université du Tennessee, des caillots sanguins avaient été découverts dans ses poumons.

On ne peut pas tenir la ligne offensive responsable des insuccès des Chiefs. Smith et le centre Creed Humphrey, une autre recrue, semblent jouer à la hauteur des attentes des Chiefs, et les acquisitions des vétérans Joe Thuney et Orlando Brown fils ont eu un effet stabilisateur sur le quintette. Mahomes a été victime de 14 sacs en 7 matchs, un ratio acceptable, compte tenu du fiasco qu’a été le jeu de la ligne en plein Super Bowl. Les Chiefs obtiennent également une moyenne de 5 verges par course.

Échange pour Melvin Ingram ?

L’attaque des Chiefs devrait se placer. Il y a trop de talents pour qu’il n’en soit pas ainsi. Mais c’est une tout autre histoire de l’autre côté du ballon.

Le coordonnateur Steve Spagnuolo a fait des petits miracles avec son unité au cours des dernières années, mais plus rien ne fonctionne pour la défense des Chiefs. Elle est 27e pour les points accordés (moyenne de 29 par match) et 28e pour les verges (404,6 par match).

On l’a écrit plusieurs fois : à l’exception du plaqueur Chris Jones et du demi de sûreté Tyrann Mathieu, il n’y a pas de joueurs d’impact au sein de la défense des Chiefs. La présence d’un autre bon chasseur de quarts pourrait toutefois servir à camoufler des failles.

PHOTO PHILIP G. PAVELY, USA TODAY SPORTS Le secondeur Melvin Ingram (8) est insatisfait de son temps de jeu avec les Steelers de Pittsburgh cette saison.

La journaliste Aditi Kinkhabwala, du NFL Network, a rapporté que les Chiefs avaient récemment fait une offre aux Steelers de Pittsburgh afin d’obtenir le vétéran Melvin Ingram. Andy Reid et son équipe connaissent très bien Ingram puisqu’il a joué ses neuf premières saisons dans la même division qu’eux comme membre des Chargers de Los Angeles. Ingram est insatisfait de son temps de jeu à Pittsburgh, mais les Steelers préféreraient l’échanger à une équipe de la Conférence nationale.

Qu’il s’agisse d’Ingram ou de quelqu’un d’autre, les Chiefs mettront sûrement la main sur un ou des joueurs avant la date limite des transactions, qui est mardi à 16 h. Car à l’heure actuelle, leurs chances de retourner au Super Bowl ne semblent pas vraiment meilleures que celles de rater les séries.

Gros tests à l’horizon

On aura l’occasion de voir les Chiefs à l’œuvre, lundi soir, alors qu’ils accueilleront les Giants de New York à l’Arrowhead Stadium. Les Mahomes et compagnie voudront certainement offrir une performance convaincante, question de démontrer au reste de la ligue qu’ils font toujours partie du décor.

Une victoire leur permettrait également de remonter à la barre des ,500. Les Chiefs disputeront ensuite trois matchs consécutifs contre des équipes qui ont une fiche combinée de 17-4 à l’heure actuelle.

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Patrick Mahomes (15) et ses coéquipiers des Chiefs de Kansas City ont déjà subi quatre défaites en ce début de saison.

Cette séquence s’amorcera avec le premier duel entre Mahomes et Aaron Rodgers, le 7 novembre à Kansas City. Les Chiefs joueront ensuite à Las Vegas contre leurs ennemis jurés, les Raiders, lors du lundi 15 novembre, puis recevront la visite de Dak Prescott et des Cowboys de Dallas le 21 novembre.

On soupçonne que les Packers, les Raiders et les Cowboys trouveront le moyen de marquer passablement de points lors de ces rencontres, alors ce serait une bonne chose pour les Chiefs si Mahomes retrouvait sa superbe d’ici là. Sinon, ça pourrait sérieusement se corser pour les hommes en rouge.

Surtout que les Chiefs n’ont plus la chance de partager leur division avec trois formations médiocres. Les Raiders et les Chargers devraient même leur donner du fil à retordre jusqu’en janvier cette fois.