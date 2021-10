(Ottawa) KaDeem Carey a inscrit un touché au sol, Kamar Jorden a capté une passe de touché et Rene Paredes a réussi quatre bottés de placement pour mener les Stampeders de Calgary à un gain de 26-13 contre le Rouge et Noir d’Ottawa vendredi soir.

Darren Desaulniers La Presse Canadienne

Les Stampeders ont eu besoin d’un peu de temps pour se mettre en marche, mais quand la machine a démarré, ils n’ont fait qu’une bouchée du Rouge et Noir.

Pendant que l’attaque s’occupait d’inscrire des points au tableau, la défensive s’assurait d’empêcher l’adversaire de répliquer alors que les Stampeders ont réussi cinq sacs du quart et n’ont donné que trois points dans les trois derniers quarts du match.

Les Stampeders (6-6) ont remporté quatre de leurs cinq derniers duels alors que le Rouge et Noir (2-10) en est à sa deuxième séquence de cinq défaites consécutives cette saison.

La soirée a été particulièrement courte pour le porteur de ballon du Rouge et Noir Brendan Gillanders. Celui-ci disputait son 100e match dans la Ligue canadienne de football, mais il s’est malheureusement blessé à une cheville en effectuant un plaqué sur le botté d’envoi. Il n’est pas revenu au jeu par la suite.

Le quart-arrière Bo Levi Mitchell a complété 22 de ses 29 passes pour des gains de 242 verges alors que Carey a cumulé 103 verges au sol pour les Stampeders.

Dans le camp perdant, Caleb Evans a complété 15 passes en 28 tentatives pour un total de 173 verges.

C’est le Rouge et Noir qui a inscrit les premiers points au tableau en début de match grâce à un botté de placement de 15 verges. Un botté rendu possible grâce à un jeu de 50 verges réussi par le receveur Nate Behar qui s’est défait de ses couvreurs après avoir capté une passe d’Evans.

Parades a créé l’égalité quelques minutes plus tard avec un placement de 43 verges. Puis, le Rouge et Noir a encore pris l’avance grâce au touché de Kenny Stafford avec 18 secondes à faire au premier quart.

Au deuxième quart, Ottawa a toutefois été dominé 10-0 et n’a pu gagner que deux premiers essais, dont un en raison d’une pénalité aux Stampeders. Le troisième quart a aussi appartenu aux Stampeders par la marque de 10-3, brisant les espoirs du Rouge et Noir.

Après le match, l’entraîneur-chef des Stampeders Dave Dickenson a parlé d’une « solide performance » de son équipe. « On a eu un peu d’adversité. Je pense qu’Ottawa est venu pour jouer, mais on avait un petit quelque chose de notre côté qui nous a permis de prendre le contrôle du match en évitant de faire de grosses erreurs », a-t-il ajouté.

Son joueur de ligne défensive, Mike Ross, n’était toutefois pas du tout d’accord avec lui malgré ses deux sacs du quart et ses trois plaqués.

« Je vais rester honnête… On a été mauvais en défensive. Mauvais. On n’a pas joué à la hauteur de nos attentes et on doit faire beaucoup mieux », a-t-il déclaré.

« Et quand je dis “on”, je parle précisément de mon groupe. Je ne peux pas parler pour les autres groupes, mais je ne crois pas qu’on a joué à la hauteur de nos capacités et je pense qu’on est bien meilleur que ça », a-t-il poursuivi.

Chez le Rouge et Noir, l’entraîneur-chef Paul LaPolice a tout simplement lancé qu’il fallait que son équipe commence à gagner des matchs.

« C’est pour ça qu’on nous paye. À mes yeux, l’exécution était assez bonne pour qu’on réussisse des placements et qu’on marque des touchés, mais c’est encore une défaite. C’est décevant », a-t-il dit.