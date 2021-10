Joe Burrow a réalisé un sommet personnel en carrière avec des gains de 416 verges par la passe et a complété trois passes de touché, dont l’une de 82 verges au receveur recrue Ja’Marr Chase au troisième quart, et les Bengals de Cincinnati ont vaincu les Ravens de Baltimore 41-17 dimanche.

Associated Press

Lors de ce duel entre deux rivaux de la section Nord de l’Association américaine, les Bengals (5-2) ont rejoint les Ravens (5-2) au sommet du classement, un signe que Burrow et Chase ont peut-être pris de l’avance dans le plan de relance des Bengals.

Ils ont aussi mis fin à la séquence de cinq victoires des Ravens.

Burrow et Chase, deux anciens coéquipiers avec l’Université de Louisiana State, ont été irrésistibles, et à compter du milieu du deuxième quart, l’attaque des Bengals a gagné du terrain avec aisance.

Chase a réussi huit attrapés pour des gains de 201 verges, de loin sa journée la plus productive de son impressionnant début de carrière.

Dans la défaite, le quart Lamar Jackson a amassé 257 verges par la voie des airs et en a ajouté 88 au sol. Il a cependant été plaqué cinq fois derrière sa ligne de mêlée.

Washington 10 – Packers 24

À Green Bay, Aaron Rodgers a complété trois passes de touché pour mener les Packers vers une sixième victoire consécutive, 24-10 face à l’Équipe de Washington.

Les Packers (6-1) n’ont pas subi la défaite depuis un cinglant revers de 38-3 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans lors du match inaugural.

L’Équipe de Washington (2-5), victime d’un troisième échec de suite, a dominé les Packers au chapitre des gains totaux (430-404). Elle a toutefois été incapable d’inscrire un seul point lors de cinq poussées offensives qui l’ont menée à l’intérieur de la ligne de 30 verges des Packers, dont deux consécutives qui ont pris fin à l’intérieur de la ligne de cinq verges.

Avant la rencontre de dimanche, les rivaux des Packers avaient réussi des touchés chaque fois qu’ils avaient pu se rendre à l’intérieur de leur ligne de 20 verges.

Rodgers a réussi 27 de ses 35 passes pour des gains de 274 verges. Il a complété des passes de touché à Davante Adams, Allen Lazard et à Robert Tonyan.

Les Packers entameront le segment le plus corsé de leur calendrier alors qu’ils se rendront en Arizona, jeudi soir, et à Kansas City, le 7 novembre.

Panthers 3 – Giants 25

À East Rutherford, Daniel Jones a lancé une passe de touché de cinq verges et a réalisé un superbe attrapé d’une seule main lors d’une séquence offensive menant à un touché, et les Giants de New York ont vaincu les Panthers de la Caroline 25-3.

Jones a lancé sa passe de touché à Dante Pettis, un jeu qui a nécessité une longue révision vidéo et qui a aidé les Giants (2-5) à infliger aux Panthers (3-4) une quatrième défaite de suite depuis la perte du demi-offensive étoile Christian McCaffrey.

L’attrapé de Jones est survenu à la suite d’un jeu truqué lorsque Pettis a effectué une passe en apparence trop longue. Jones est cependant parvenu à capter le ballon du bout des doigts de sa main droite pour un gain de 16 verges.

Jones a complété sa journée avec 23 passes réussies en 33 tentatives pour des gains de 203 verges. Il a ajouté 30 verges au sol en six courses.

Devontae Booker a marqué l’autre touché des Giants, sur une course de 19 verges, avec moins de cinq minutes à jouer au quatrième quart.

Face à son ancienne équipe, Graham Gano a réussi des bottés de précision de 49, 53 et 44 verges.

Jets 13 – Patriots 54

À Foxborough, Mac Jones a lancé deux passes de touché et connu son premier match avec des gains supérieurs à 300 verges par la passe, Damien Harris et J. J. Taylor ont réussi deux touchés au sol chacun, et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont écrasé les Jets de New York 54-13.

Avec cette première victoire à domicile en 2021, les Patriots ont défait les Jets pour une 12e fois d’affilée. Ils ont aussi balayé les honneurs de leur série annuelle de deux matchs contre les Jets pour une sixième saison consécutive.

Les Jets ont joué la majeure partie du match sans les services du quart recrue Zach Wilson, victime d’une blessure à un genou avec 12 : 31 à jouer au deuxième quart.

Mike White, qui n’avait encore jamais pris part à un match du calendrier régulier, dans la NFL l’a remplacé.

Il a complété 20 passes en 32 tentatives pour des gains de 202 verges et deux interceptions. Il a aussi lancé une passe de touché de trois verges à Corey Davis lors de la séquence où il a remplacé Wilson.

Par ailleurs, les Jets n’avaient pas concédé autant de points depuis une défaite de 55-21 à la Nouvelle-Angleterre, le 29 octobre 1978.

Jones a complété 24 passes en 36 tentatives et a accumulé 307 verges. Harris a amassé 106 verges au sol en 14 courses.

L’attaque des Patriots a récolté 551 verges un sommet en 2021.

Falcons 30 – Dolphins 28

À Miami, le vétéran quart Matt Ryan a accumulé 336 verges par la voie des airs, dont presque la moitié à l’ailier rapproché recrue Kyle Pitts, et Younghoe Koo a réussi un placement de 36 verges sur le dernier jeu du quatrième quart pour donner aux Falcons d’Atlanta une victoire de 30-28 contre les Dolphins.

Pitts a capté sept des passes de Ryan pour des gains de 163 verges. Les 28 dernières verges qu’il a gagnées, le long des lignes de côté avec moins de deux minutes à jouer au quatrième quart, ont placé les Falcons en position pour tenter un botté de précision.

Le troisième placement de la part de Koo dans le match a sauvé les Falcons (3-3) d’une amère défaite, eux qui ont laissé filer une avance de 13 points au quatrième quart.

Calvin Ridley et Russell Gage ont capté des passes de touché de Ryan, qui a complété 25 de ses 40 tentatives.

Dans cette défaite des Dolphins (1-6), leur sixième de suite, le quart Tua Tagovailoa a amassé 291 verges par la voie des airs et a réalisé un sommet personnel en carrière avec quatre passes de touché.

Il a complété 32 passes en 40 tentatives mais a été victime de deux interceptions après lesquelles les Falcons ont marqué des points.