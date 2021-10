L’annonce de mardi survient dans la foulée du retour de la NFL à Londres après une pause d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

PHOTO IAN WALTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) La NFL a retenu les villes de Düsseldorf, Francfort et Munich pour la dernière phase des candidatures pour présenter un match de saison régulière en Allemagne.

Ken Maguire Associated Press

L’objectif pour l’Allemagne est d’accueillir son premier match la saison prochaine, même si elle pourrait également devoir attendre 2023 en raison d’éventuels conflits d’horaire avec la Coupe du monde de soccer, qui commence en novembre 2022 au Qatar.

« Après une période initiale au cours de laquelle des démonstrations d’intérêt ont été reçues de plusieurs villes, Düsseldorf, Francfort et Munich ont été invités à passer à l’étape de candidature dans le processus », a fait savoir la ligue dans un communiqué. Ces villes participeront désormais à des discussions plus approfondies sur l’organisation de matchs en Allemagne. »

L’Allemagne mise sur une base de partisans de la NFL en croissance et constitue l’une des meilleures économies au monde, faisant du pays une destination logique pour une ligue avec des visions de croissance mondiale.

« J’espère que nous verrons un match en Allemagne en 2022. Nous sommes sur la bonne voie pour que cela se concrétise », a révélé Brett Gosper, responsable de la NFL pour l’Europe et le Royaume-Uni au Tottenham Hotspur Stadium.

Parallèlement au conflit potentiel avec la Coupe du monde, « d’autres obstacles pourraient apparaître au cours de ce processus, a poursuivi Gosper. Nous sommes donc prudents pour dire que nous visons définitivement 2022, mais ce ne sera certainement pas plus tard qu’en 2023. »

Les décisions sur la ville allemande retenue et la date d’un match devraient être annoncées lors du Super Bowl en février, a ajouté Gosper. Le choix de la ville hôte doit être approuvé par les propriétaires de la NFL.

La France, l’Espagne et « les pays scandinaves » sont également dans la mire à long terme de la ligue pour accueillir des matchs, a encore dit Gosper la semaine dernière.

L’annonce de mardi survient dans la foulée du retour de la NFL à Londres après une pause d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Les Falcons d’Atlanta ont défait les Jets de New York 27-20, dimanche, à Tottenham, qui accueillera également le match entre les Jaguars de Jacksonville et les Dolphins de Miami ce dimanche.

La NFL a disputé 29 matchs de saison régulière à Londres depuis 2007 et la majorité d’entre eux ont eu lieu au stade de Wembley, qui peut accueillir plus de 80 000 spectateurs.

L’Allemagne fournit de plus en plus d’athlètes pour les programmes de football universitaire américain et comptait cinq équipes à divers moments dans l’ancienne Ligue mondiale/NFL Europe/NFL Europa. Le centre-arrière Jakob Johnson des Patriots de la Nouvelle-Angleterre est allemand, tout comme l’ailier défensif David Bada de l’équipe de Washington.

Jusqu’à présent, la NFL a disputé 39 matchs internationaux de saison régulière : 29 à Londres, six à Toronto et quatre à Mexico.

La NFL prévoit revenir à un calendrier de quatre matchs internationaux à partir de la saison prochaine, une décision facilitée par le calendrier élargi de 17 matchs.