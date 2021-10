Jon Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, après la découverte de courriels dans lesquels il avait partagé des commentaires racistes, homophobes et misogynes.

Josh Dubow Associated Press

Gruden a publié une déclaration lundi soir qui confirmait sa décision.

« J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas. J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, les entraîneurs, le personnel et les partisans. Je suis désolé. Je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. »

Gruden a démissionné après que le New York Times eut rapporté qu’il utilisait fréquemment un langage misogyne et homophobe dirigé à l’endroit du commissaire Roger Goodell et d’autres personnes dans la NFL.

Ce fut une chute rapide pour Gruden, qui en est à la quatrième année d’un contrat de 10 ans d’une valeur de 100 millions US qu’il a signé avec les Raiders en 2018.

La déchéance a commencé vendredi, lorsque le Wall Street Journal a rapporté que Gruden avait utilisé un terme raciste pour décrire le chef de l’Association des joueurs de la NFL, DeMaurice Smith, dans un courriel envoyé en 2011 à l’ancien cadre de l’Équipe de football de Washington Bruce Allen.

Les courriels ont été découverts lors d’une enquête pour inconduite au travail contre l’Équipe de football de Washington, mais ont fini par coûter l’emploi à Gruden.

Les courriels ont aussi révélé que Gruden a dénoncé la sélection au repêchage d’un joueur homosexuel et la tolérance des joueurs qui protestaient pendant l’hymne national, entre autres.

Gruden s’est excusé pour ses « remarques insensibles » à propos de Smith, ajoutant qu’elles avaient été dites par frustration en raison du lock-out de 2011. Mais les derniers courriels ont été envoyés entre 2011 et 2018, une période au cours de laquelle Gruden était analyste au réseau ESPN.

Une source de la NFL a confirmé la véracité des courriels et elle a indiqué qu’ils avaient été envoyés aux Raiders la semaine dernière. La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que la ligue n’a pas rendu les courriels publics.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a affirmé la semaine dernière que les courriels à propos de Smith étaient « dérangeants et qu’ils ne représentaient pas les Raiders ». Davis a déclaré que l’équipe examinait les courriels supplémentaires.

Le New York Times a rapporté que Gruden avait utilisé un terme homophobe pour insulter Goodell et qu’il l’avait qualifié « d’ignorant » et « d’anti-football ». Gruden a également dit que Goodell n’aurait pas dû mettre de la pression sur les Rams pour repêcher un « queer », en référence à la sélection de Michael Sam, le premier joueur ouvertement homosexuel à avoir été repêché par une équipe de la NFL.

En juin, l’ailier défensif des Raiders Carl Nassib a déclaré son homosexualité et il est devenu le premier joueur ouvertement homosexuel à disputer un match dans la NFL.

Dans un courriel envoyé en 2017, Gruden a répondu à une image sexiste d’une arbitre en disant : « bon travail, Roger ».

Le journal a également fait savoir que Gruden a critiqué Goodell et la NFL d’avoir tenté de réduire les commotions cérébrales et qu’il a affirmé qu’Eric Reid, un joueur qui avait protesté pendant l’hymne national, devrait être congédié.