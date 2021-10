Football

Le Rouge et Or explose en deuxième demie et dispose des Stingers

Après une demie, l’offensive du club de football du Rouge et Or peinait à se mettre en marche contre les Stingers de Concordia au Stade Telus de l’Université Laval. En avance par trois maigres points, la troupe de Glen Constantin a appuyé sur l’accélérateur dans les trente dernières minutes du match et n’a fait qu’une bouchée des Stingers, s’imposant 36 à 10. Laval a du même coup rejoint les Carabins (4-1) avec quatre victoires, mais Montréal conserve un match en main.