(Foxborough) Tom Brady a reçu un accueil chaleureux de la part des partisans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, à son retour à Foxborough. Il est ensuite devenu l’ennemi numéro un.

Miguel Bujold La Presse

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont venus à quelques centimètres près de causer la surprise et de vaincre Tom Brady, dimanche soir à Foxborough. Malgré leur défaite de 19-17 aux mains de Brady et des Buccaneers de Tampa Bay, les Patriots et leurs partisans peuvent toutefois tourner la page pour de bon.

Il s’agissait fort probablement du tout dernier match de Brady au Gillette Stadium, et la majorité de celui-ci a été disputée sous une pluie battante, ce qui n’a pas facilité le travail des deux attaques. Brady a complété à peine 50 % de ses passes (22 en 43) pour 269 verges de gains et n’a lancé aucune passe de touché. En bout de ligne, il a toutefois obtenu la seule statistique qui lui importait vraiment, la victoire au classement.

Comme il fallait s’y attendre, Bill Belichick avait très bien préparé son équipe en vue de cette rencontre tant attendue. Sa défense est parvenue à limiter l’attaque des Bucs à un seul touché, marqué sur une course de huit verges de Ronald Jones II.

Une fois le match terminé, Belichick s’est rendu au centre du terrain et a félicité Brady. Mais contrairement aux nombreux membres des Patriots qui ont parlé avec leur ancien coéquipier durant cinq ou dix secondes, Belichick a vite tourné les talons pour retraiter au vestiaire des siens. Parmi tous ceux qui ont fait l’accolade à Brady, c’est le coordonnateur offensif Josh McDaniels qui a passé le plus de temps avec lui.

Les partisans des Pats avaient scandé le nom de Brady durant la période d’échauffement et l’ont chaudement applaudi. Mais une fois la partie débutée, il est devenu un adversaire parmi tant d’autres. Même lorsque Brady a devancé Drew Brees au chapitre des verges de gains en carrière, le match s’est poursuivi comme si de rien n’était.

Jones brille dans la défaite

De leur côté, les Patriots ont vu le jeune Mac Jones compléter 19 passes de suite, à son quatrième match en carrière… Selon le réseau NBC, c’était la plus longue séquence du genre pour un quart recrue au cours des 30 dernières années.

Somme toute, le jeu de la recrue a été supérieur à celui de Brady, ce qui est assez remarquable lorsqu’on tient compte du contexte. Même s’il jouait sous le regard de son illustre prédécesseur et d’une bonne partie de l’Amérique, l’ancien du Crimson Tide a réussi 31 de ses 40 passes pour 275 verges, deux touchés et une interception.

Si le botteur Nick Folk avait réussi son placement de 56 verges dans la dernière minute de jeu, les Patriots auraient pris les devants 20-19. Le ballon a toutefois frappé l’un des poteaux horizontaux et n’a pas pénétré entre ceux-ci, à la grande déception de Belichick, qui a opté pour une difficile tentative de placement plutôt que de tenter d’obtenir un premier jeu sur un quatrième essai avec trois verges à franchir. Pas sûr qu’il prendrait la même décision si c’était à refaire.

Depuis le temps qu’on en parlait, c’est maintenant chose faite. Tom Brady est revenu à Foxborough et est reparti vers Tampa avec une victoire remportée à l’arraché.

En Nouvelle-Angleterre, les partisans des Pats, eux, sont tout de même sûrement plus enthousiastes quant à ce que l’avenir réserve à leur équipe préférée. La défense des Pats a joué comme elle l’a presque toujours fait au cours des deux dernières décennies, et Jones a continué de démontrer qu’il avait les aptitudes et le talent pour être le quart partant de l’équipe à long terme.

Les Bucs n’avaient que trois sacs en autant de matchs depuis le début de la saison, mais en ont obtenu quatre, dont deux du premier choix Joe Tryon-Shoyinka, dimanche soir. Frappé solidement à quelques reprises, Jones n’a jamais bronché.

Officiellement embauché par les Bucs, mercredi, le vétéran Richard Sherman était déjà l’un des demis de coin partants de l’équipe, quatre jours plus tard. Et il continuera de l’être puisque Carlton Davis s’est blessé durant la partie.

Très bon face aux Pats avec une interception, sept plaqués et un échappé provoqué, le demi de sûreté Antoine Winfield fils a également quitté le match en raison d’une commotion cérébrale. Les Bucs n’ont pas été épargnés par les blessures jusqu’à maintenant, et la plupart de celles-ci ont affecté la tertiaire.

Les amateurs friands du jeu offensif n’ont probablement pas beaucoup apprécié le spectacle, dimanche soir. Leonard Fournette (91 verges au sol et 47 par la passe) a été le meilleur joueur offensif des Buccaneers, et l’attaque des Patriots a mis du temps à être productive. C’était plutôt la confrontation typique entre des rivaux qui s’étudient. Ça n’a certes pas été un grand match, mais il a été chaudement disputé, et le suspense est resté jusqu’à la fin.

Les Bucs et Brady pourront maintenant pleinement se concentrer sur la défense de leur titre, tandis que Belichick pourra commencer un nouveau livre avec Jones comme personnage principal. Tout est bien qui finit bien.