La NFL veut que les joueurs et le personnel rapportent les symptômes

La NFL a rappelé l’importance de rapporter tous les symptômes liés à la COVID-19 pour éviter les éclosions dans un vidéo où apparaissent les entraîneurs-chefs Pete Carroll, Andy Reid, John Harbaugh et Ron Rivera.

Rob Maaddi Associated Press

« Il est vital que tous les joueurs, entraîneurs et autres membres du personnel comprennent et rapportent tout symptôme immédiatement, a déclaré le commissaire, Roger Goodell, dans un communiqué envoyé aux équipes mardi et dont l’Associated Press a obtenu copie. Il est aussi essentiel que notre personnel médical continue ses efforts pour surveiller tous ceux se trouvant dans l’environnement des clubs. »

Le médecin en chef de la ligue, le Dr Allen Sills, ouvre et ferme cette vidéo de deux minutes et demie. Carroll, Reid, Harbaugh et Rivera répètent sensiblement le même message : « si vous sentez quoi que ce soit, dites quelque chose ».

« Nous encourageons les joueurs et les entraîneurs qui ne se sentent pas bien, peu importe que les symptômes soient peu importants, de pencher du côté de la précaution », a indiqué Reid.

Sills a rappelé aux joueurs que s’ils ressentent des symptômes, amis subissent un test négatif, ils ne seront pas exclus de l’entourage de l’équipe.

« De rapporter les symptômes est plus important que jamais, a affirmé Sills à l’Associated Press. Les gens vaccinés peuvent avoir des symptômes très différents. L’an dernier, ceux qui ont contracté la COVID-19 pouvaient ressentir une forte fièvre et des frissons, éprouver de la difficulté à respirer. […] Avec la respiration, il est possible qu’ils n’aient que le nez congestionné, un léger mal de gorge ou de tête, ou encore une légère fatigue.

« C’est un défi que de convaincre les gens de parler de leurs symptômes et de se faire tester. Ça doit se faire de plusieurs façons, comme pour la vaccination. »

Plus de 93 % des joueurs et presque tous les membres du personnel des équipes sont vaccinés.

« Quand des gens ne rapportent pas leurs symptômes, ils sont plus à risque de contaminer leurs collègues et leurs êtres chers, a dit Goodell dans le communiqué. Ça augmente les risques pour les gens autour d’eux et désavantage leurs équipes. Nous pouvons faire mieux. »

Sills a confiance que la saison se joue sans problème majeur.

« Je suis beaucoup plus optimiste que je ne l’étais l’an dernier tout simplement parce que nous avons une vaccination sécuritaire et efficace et que nous sommes en mesure de créer des environnements plus sécuritaires. […] Nous sommes dans une bien meilleure situation que l’an dernier. »

Le journaliste de l’Associated Press Barry Wilner a contribué à cet article.