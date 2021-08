(Orchard Park) Le nouveau stade de 1,4 milliard US proposé par les Bills de Buffalo comprendrait environ 60 000 sièges et 60 suites, a appris l’Associated Press.

John Wawrow Associated Press

Ce projet des Bills comprend un échéancier de construction avec une date d’achèvement fixée au plus tard à 2027 en fonction de la rapidité avec laquelle un accord peut être conclu, a révélé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat une personne ayant connaissance des documents présentés aux responsables de l’État et du comté, car le plan n’a pas été rendu public.

L’actuel bail de l’équipe expire en juillet 2023 et serait prolongé jusqu’à l’ouverture des nouvelles installations, si le projet était approuvé par l’État de New York et le comté d’Érié.

La capacité proposée est d’environ 12 000 sièges de moins que le stade actuel des Bills, maintenant appelé Highmark Stadium, qui a été construit en 1973. Le nouveau site n’inclurait pas de toit, mais il serait conçu de manière à ce que la majorité des sièges soient à l’abri du mauvais temps, a précisé la source.

L’équipe a d’abord envisagé un stade plus grand d’un montant de 1,6 milliard avant de prendre la décision de réduire le projet, a poursuivi la personne.

Les discussions entre la société mère des Bills, Pegula Sports and Entertainment (PSE), et des représentants du gouvernement ont débuté fin mai, les parties ayant organisé une visite des installations vieillissantes des Bills la semaine dernière.

La question est de savoir à quelle vitesse une entente peut être approuvée et comment les coûts de construction seraient répartis entre l’équipe et les contribuables. Les Bills ont déjà déclaré que les propriétaires de l’équipe Terry et Kim Pegula se sont engagés à partager une partie des coûts, mais n’ont pas dit combien.

On s’attend à ce que l’État et le comté soient invités à fournir plus de 50 % du projet, ce qui soulève des inquiétudes quant au potentiel de financement des contribuables.

La proposition de PSE est considérée comme préliminaire et sujette à modification en fonction des discussions, aucun aperçu des installations proposées n’ayant encore été soumis. Les pourparlers ont été ralentis en partie à cause du changement de gouverneur de New York, Kathy Hochul prenant le relais la semaine dernière après la démission d’Andrew Cuomo.

Hochul est originaire de Buffalo et elle a déjà eu des contacts avec les responsables de PSE.

Son bureau a publié lundi une déclaration qui disait : « Personne n’est plus déterminé à garder les Bills à Buffalo que la gouverneure Kathy Hochul, une partisane de longue date de l’équipe. Les négociations sont en cours et son administration a hâte de partager les détails avec le public dès que les négociations seront terminées. »

Le coût de 1,6 milliard du stade partagé par les Giants et les Jets de New York au MetLife Stadium, qui a ouvert ses portes en 2010, a été entièrement financé par le secteur privé. L’U.S. Bank Stadium des Vikings du Minnesota, d’une valeur de 1,1 milliard, qui a ouvert ses portes en 2016, a vu les contribuables financer 45,2 % du coût.