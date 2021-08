(Houston) Un avocat représentant 22 femmes ayant déposé des poursuites dans lesquelles elles affirment que le quart Deshaun Watson, des Texans de Houston, les a agressées sexuellement et harcelées a déclaré mercredi que lui et certaines de ses clientes ont parlé au FBI au sujet de l’affaire.

Juan A. Lozano Associated Press

Tony Buzbee a précisé à l’Associated Press que le FBI l’a contacté et qu’il avait répondu. Le site internet League of Justice a été le premier, mardi, à rapporter l’implication du FBI dans le dossier. League of Justice se spécialise dans la publication de nouvelles portant sur le sport et la loi.

L’annonce de Buzbee au sujet de l’implication du FBI a incité l’avocat principal de Watson à tenir une conférence de presse, mercredi, pour faire savoir que le FBI avait parlé avec le quart-arrière, plus tôt cette année, au sujet d’allégations d’extorsion par l’une de ses accusatrices.

Dans leurs poursuites, les 22 femmes accusent Watson de s’être exhibé, de les avoir touchées avec son pénis ou de les avoir embrassées contre leur volonté lors de rendez-vous pour recevoir des massages.

Watson et ses avocats ont nié les accusations. Ses avocats ont déclaré que « quelques activités sexuelles » sont survenues lors de quelques rendez-vous, mais qu’il n’avait jamais contraint quiconque.

Les autorités policières de Houston enquêtent sur certaines des allégations, mais aucune accusation n’a été déposée. Les dirigeants de la Ligue nationale de football ont lancé leur propre enquête.

En conférence de presse, mercredi, Rusty Hardin, l’avocat principal de Watson, a indiqué que des agents du FBI l’ont approché en avril au sujet d’allégations selon lesquelles une femme qui a poursuivi Watson a tenté de lui extorquer 30 000 $.

Hardin a déclaré que les agents ont interviewé Watson. La femme en question affirme que Watson l’a forcée à faire une fellation.

Dans un courriel, Christina Garza, une porte-parole du bureau du FBI de Houston, a indiqué qu’elle ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence d’une enquête.

L’avenir de Watson avec les Texans demeure nébuleux. Watson s’est rapporté au camp d’entraînement des Texans le mois dernier pour éviter d’écoper une amende.

Watson a signé une prolongation de contrat de quatre ans, d’une valeur de 160 M$ en 2020, et il a dominé les quarts de la NFL au chapitre des verges par la passe la saison dernière.

Toutefois, avant que les poursuites ne soient déposées, il avait demandé d’être échangé.