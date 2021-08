PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Buffalo) Les propriétaires des Bills de Buffalo, Terry et Kim Pegula, sont engagés à payer une part de la facture de 1,4 milliard US pour un nouveau stade.

John Wawrow Associated Press

« En ce qui concerne le futur nouveau domicile des Bills, [les Pegula] ont toujours su que, comme c’est le cas pour essentiellement tous les stades de la NFL, ce sera ultimement un partenariat public-privé », a indiqué le vice-président de Pegula Sports and Entertainment, Ron Raccuia, dans une déclaration envoyée samedi à l’Associated Press.

Les commentaires de Raccuia sont les premiers faits publiquement depuis que les négociations entre l’équipe et les représentants de l’État de New York et du comté concernant le projet ont commencé il y a deux mois. La déclaration de Raccuia a comme objectif de mettre un terme à la spéculation, alors que certains croyaient que les Bills souhaitaient que l’ensemble de la facture soit payée avec l’argent des contribuables.

Comment les coûts seront partagés demeure un mystère pour l’instant. Les négociations devraient reprendre quand la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul héritera du poste de gouverneure de New York à la suite de la démission d’Andrew Cuomo, la semaine dernière.

Les Bills souhaitent remplacer le nouvellement renommé Highmark Stadium, qui a ouvert ses portes en 1973. Ils proposent de construire le stade dans un stationnement contrôlé par l’équipe de l’autre côté de la rue du stade actuel.

Une personne au courant des discussions a révélé le coût du projet et le site proposé plus tôt cette semaine à l’Associated Press. Elle a parlé sous le couvert de l’anonymat puisqu’elle n’était pas autorisée à dévoiler les détails du projet.

Les Bills ne souhaiteraient pas rénover leur stade actuel puisque cette option serait trop dispendieuse.

L’équipe désirerait continuer son partenariat avec l’état et le comté, dont le bail pour le Highmark Stadium arrive à échéance en juillet 2023. Lors des négociations du bail actuel de 10 ans, l’état et le comté s’étaient engagés à investir 227 millions envers des rénovations, en capital annuel et en dépenses lors des jours de match.

Les Pegula ont acheté l’équipe en 2014 pour 1,4 milliard, ce qui était alors un record pour une équipe de la NFL. Ils ont investi 146 millions en capital non remboursé et en dépenses reliées au stade. Ce montant inclut des rénovations au niveau des loges, ainsi que la construction d’un centre d’entraînement.