(Canton) Peyton Manning, le quart-arrière détenteur de nombreux records et de deux bagues du Super Bowl, a fait son entrée officielle au Temple de la renommée du football, dimanche.

Associated Press

L’ancienne vedette des Colts d’Indianapolis et des Broncos de Denver était un choix évident pour faire être élu au temple, situé à Canton, en Ohio, dès sa première année d’éligibilité.

Au cours de ses 18 saisons dans la NFL, il était une référence à sa position. Il est aussi devenu le premier quart-arrière de l’histoire à mener deux équipes vers un championnat.

Manning a aussi été nommé cinq fois joueur par excellence de la NFL, en plus d’être nommé sept fois meilleur joueur à sa position.

Fils de la légende du football collégial Archie Manning et frère de l’ancien quart-arrière des Giants de New York – et deux fois champion du Super Bowl — Eli Manning, Peyton a été repêché au premier rang du repêchage de la NFL en 1998.

Dès l’année suivante, il s’est hissé parmi les meilleurs quarts-arrière de la NFL. Au cours de sa carrière, il a été mené la NFL pour les passes de touché quatre fois, notamment en 2013, quand il en a réussi 55 avec les Broncos.

Au cours de son discours d’intronisation Manning a souligné qu’il n’est aurait « jamais fini avec ce sport ».

Les autres intronisés en 2021 sont les joueurs Charles Woodson, Calvin Johnson, Alan Faneca, Drew Pearson et John Lynch, le dépisteur Bill Nunn, ainsi que l’entraîneur Tom Flores.