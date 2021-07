(Seattle) Le demi de coin Richard Sherman a dit vendredi éprouver « beaucoup de remords » après son arrestation pour avoir percuté son VUS dans une zone de construction, alors qu’il était en état d’ébriété, et ensuite avoir tenté de pénétrer par effraction dans la maison de sa belle-famille, près de Seattle.

Gene Johnson Associated Press

Sherman a gazouillé une déclaration avant de comparaître au tribunal et de plaider non coupable de conduite en état d’ébriété, d’intrusion criminelle, de résistance à l’arrestation et d’autres accusations.

« Je me suis comporté d’une manière dont je ne suis pas fier, a déclaré Sherman. J’ai eu des défis personnels ces derniers mois, mais ce n’est pas une excuse pour la façon dont j’ai agi. L’importance de la santé mentale et émotionnelle est extrêmement réelle et je m’engage à obtenir l’aide dont j’ai besoin. »

Libéré de prison jeudi, Sherman a comparu en lien à cinq chefs d’accusation, notamment la mise en danger imprudente des travailleurs de la route et des méfaits malveillants.

Ce sont tous des délits, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 90 jours de prison, ou des délits graves, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à un an.

Sherman était belliqueux, avait beaucoup bu et a parlé de se suicider lorsqu’il a quitté son domicile de Maple Vallley en banlieue de Seattle mardi soir, selon les rapports de police. Sa femme, Ashley Sherman, a appelé le 911 pour essayer de faire intervenir la police, pour le stopper.

La police a déclaré qu’il a percuté sa voiture dans une zone de construction tôt mercredi, le long d’une autoroute très fréquentée à l’est de Seattle, puis a tenté de pénétrer par effraction dans le domicile de ses beaux-parents aussi en banlieue, à Redmond.

Des travailleurs de la construction ont dit que le conducteur est entré dans la zone de construction fermée à environ 100 kilomètres à l’heure, qu’il a accéléré après avoir été confronté, puis qu’il a abandonné le véhicule qui n’avançait plus.

Le beau-père de Sherman, Raymond Moss, a dit aux autorités qu’il a pris une arme de poing et a tiré du gaz poivré sur le joueur de la NFL pour protéger sa famille, alors que Sherman tentait de défoncer la porte de la maison de Moss avec son épaule.

Une autre des filles de Moss a supplié un opérateur du 911 pour que les agents arrivent rapidement et a dit à ses enfants de se cacher dans une salle de bain derrière un rideau de douche, selon l’audio de l’appel publié jeudi.

« La famille a commencé à crier de peur, a déclaré Raymond Moss à la police. J’ai utilisé du gaz poivré sur le visage de Sherman à travers la porte partiellement ouverte alors qu’il frappait toujours et tentait d’entrer. Je lui ai dit d’arrêter. Je me suis armé de mon arme de poing à ce moment-là, craignant pour ma sécurité et celle de ma famille. »

Les agents ont été prudents avant d’arrêter Sherman en raison de sa taille, de sa force et de son agressivité, selon les rapports de police.

Après avoir essayé de désamorcer la situation, ils ont décidé d’utiliser une force moindre après avoir averti Sherman qu’ils auraient recours à d’autres moyens, s’il ne se conformait pas à leurs ordres.

Ils ne pouvaient pas utiliser un Taser parce qu’ils craignaient d’enflammer le produit chimique avec lequel le beau-père de Sherman l’avait aspergé ; ils ne pouvaient pas non plus utiliser un pistolet ayant des cartouches à sachet, étant trop près de lui.

Ils ont donc relâché un chien policier, qui lui a mordu la cheville et lui a causé une coupure mineure, alors que d’autres policiers se débattaient avec lui au sol, selon les rapports.

En février, les procureurs du comté de King et le shérif ont obtenu une « ordonnance de protection contre les risques extrêmes » pour Sherman.

L’ordonnance lui interdisait d’avoir des armes à feu après qu’un juge eut déterminé qu’il représentait un danger pour lui-même ou pour les autres.

Les détails de l’affaire ont été scellés et il n’était pas immédiatement clair si des armes lui avaient été saisies.

Ashley Sherman a dit à la police que son mari prenait des antidépresseurs et faisait l’objet d’un suivi en santé mentale.

L’arrestation est la première implication connue de Sherman avec le système de justice pénale. Dans sa déclaration, il a remercié les membres de la communauté et sa famille pour leur soutien.

Lors d’une audience jeudi, l’avocat de Sherman, Cooper Offenbecher, n’a pas contesté l’existence d’une cause probable de l’arrestation. Mais il a déclaré que Sherman devrait être libéré sans caution et a noté son travail dans la communauté, notamment le lancement de la Blanket Coverage Foundation, un organisme de bienfaisance qui fournit à des étudiants à faible revenu des fournitures scolaires et des vêtements.

Âgé de 33 ans, Sherman a marqué le paysage sportif de Seattle pendant sept saisons avec les Seahawks. Il a notamment aidé les siens à gagner le Super Bowl en 2014.

Il a quitté les Seahawks après la saison 2017 et a joué trois saisons avec San Francisco. Il est désormais un joueur autonome.