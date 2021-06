Football

Football féminin

Une première ligue voit le jour au Québec

On parle peu, voire jamais, de football féminin au Québec. Et pourtant ! Des joueuses, il y en a. Et elles ont une bonne raison de se réjouir depuis lundi parce qu’une première ligue interprovinciale de football féminin voit le jour au Québec et en Ontario. Un progrès significatif pour le développement du sport au féminin dans la province.