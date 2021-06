PHOTO JACK DEMPSEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Englewood) Peyton Manning sera ajouté à l’anneau d’honneur des Broncos de Denver afin de souligner ses quatre ans avec l’équipe, qui ont été couronnés par une victoire au 50e Super Bowl.

Arnie Stapleton La Presse Canadienne

Manning sera honoré lors d’un match contre l’Équipe de football de Washington le jour de l’Halloween, moins de trois mois après son intronisation au Temple de la renommée du football.

« De Floyd Little à Karl Mecklenburg en passant par Steve Atwater et plusieurs autres, j’ai toujours regardé les noms inscrits autour du stade et j’ai toujours admiré ces grands joueurs que les Broncos ont eus au fil des années, a mentionné Manning par voie de communiqué. Je suis très honoré de joindre cet anneau. »

Le comité de sélection, composé de six membres, a voté à l’unanimité pour que Manning devienne le 35e membre de l’anneau d’honneur. L’ancien entraîneur-chef Mike Shanahan, qui a reçu cette distinction en 2020, sera aussi honoré cette année après que sa célébration eut été remise en raison de la pandémie de COVID-19.

Manning rejoint Champ Bailey (2019) en tant que seuls membres à avoir été sélectionnés pour l’anneau d’honneur des Broncos et à avoir été intronisés au Temple de la renommée du football lors de la même saison.

Manning a joint les Broncos en tant que joueur autonome le 20 mars 2012, après avoir été libéré par les Colts d’Indianapolis, avec qui il a disputé 14 saisons et il a remporté le 41e Super Bowl.

À ce moment, son avenir dans le football était incertain parce qu’il venait de subir plusieurs interventions chirurgicales au cou qui lui avaient causé un engourdissement à sa main droite. Il avait raté toute la saison 2011.

Manning a remplacé Tim Tebow au poste de quart et il a guidé les Broncos vers deux présences au Super Bowl, dont une victoire, en quatre saisons.

Au passage, Manning a gagné le trophée du retour de l’année dans la NFL, il a été nommé joueur le plus utile de la ligue pour une cinquième fois, ce qui constitue un record, et il a aussi été sélectionné deux fois sur l’équipe toute étoile et trois fois au Pro Bowl.

À sa deuxième campagne avec les Broncos, Manning a établi un record de la NFL au chapitre des passes de touché (55) et des verges aériennes (5477) lors d’une même saison. La formation de Denver s’est inclinée au Super Bowl contre les Seahawks de Seattle. Deux ans plus tard, elle a obtenu un troisième titre du Super Bowl en défaisant les Panthers de la Caroline.

Un mois après la victoire de 24-10 des Broncos contre les Panthers, Manning s’est retiré en tant que champion, tout comme son patron John Elway.

Manning est le cinquième quart ajouté à l’anneau d’honneur, après Elway, Craig Morton, Charley Johnson et Frank Tripucka.

Manning avait aussi été ajouté à l’anneau d’honneur des Colts, en 2017, la même année que son intronisation au Temple de la renommée du football universitaire.