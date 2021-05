C’était jour de première dose pour plusieurs joueurs, entraîneurs et membres du personnel des Alouettes de Montréal, lundi. Soulagement, motivation et optimisme flottaient dans l’air du Stade olympique.

Katherine Harvey-Pinard

La Presse

En avril, la Ligue canadienne de football (LCF) annonçait qu’elle repoussait son début de saison au 5 août. Une décision qui augmentait les probabilités pour les équipes de pouvoir accueillir des spectateurs dans les gradins, un enjeu essentiel pour la santé financière de la ligue.

Logiquement, le fait que la vaccination aille bon train à travers la province et le pays depuis déjà quelques semaines est « extrêmement encourageant », aux yeux de l’entraîneur adjoint Luc Brodeur-Jourdain.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Luc Brodeur-Jourdain s’est fait vacciner au Stade olympique.

« Dans le contexte économique de la LCF, on a besoin d’avoir nos partisans avec nous dans les gradins, d’être avec eux pour les rencontres, a soutenu l’ancien joueur de ligne offensive. Tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas de précautions sécurisantes pour nos partisans, ça rend les choses plus difficiles et extrêmement limitées. Donc c’est d’encourager la vaccination. »

Même son de cloche du côté du président des Alouettes, Mario Cecchini.

Malgré tout ce qui se dit, on sait qu’avec deux doses, ça va probablement nous permettre de jouer avec des spectateurs dans les gradins. Pour moi, c’est une belle journée. Mario Cecchini, président des Alouettes

Les formations du circuit Ambrosie n’ont pas de quota de joueurs vaccinés à respecter avant le début de la saison, a fait savoir le directeur général Danny Maciocia. Il espère néanmoins que l’équipe sera entièrement vaccinée en vue du camp, prévu en juillet.

« Pour nous, le but ultime est d’avoir tout le monde vacciné. C’est l’initiative qu’on a prise à l’interne. On travaille tellement fort depuis quelques semaines et j’espère qu’on va être capables de le réaliser », a dit Maciocia.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Danny Maciocia et Anthony Calvillo étaient présents pour accompagner leurs camarades.

« Quand je vois ce qui se passe au Québec, ça m’inspire beaucoup, a-t-il poursuivi. Je parle avec mes collègues à travers la ligue et c’est sûr qu’il y a d’autres provinces où c’est plus difficile, mais je suis convaincu qu’au cours des prochaines semaines, ils vont s’en sortir. »

Jeunes et vaccinés

Marc-Antoine Dequoy, 14e choix au total au repêchage de 2020, fait partie des joueurs qui ont reçu leur première dose lundi.

« Je pense que c’est un devoir de citoyen, a d’entrée de jeu lancé le demi défensif de 26 ans. J’ai juste hâte de retourner à la vie normale, revoir la famille, les amis, et revenir à une situation d’avant-COVID. C’est sûr qu’il y a des choses qui vont avoir changé, auxquelles on va devoir s’adapter, mais si on est capables d’un peu de normalité et de faire notre devoir… »

Le quart-arrière Hugo Richard a quant à lui souligné l’apport des bénévoles et artisans du milieu de la santé. « Je suis content de voir tous les gens impliqués dans l’organisation, les infirmiers, le personnel qualifié, qui sont là, disponibles, pour tous ceux qui viennent se faire vacciner », a-t-il indiqué.

La vaccination des joueurs incitera peut-être certains citoyens réticents à faire le pas également, croit Cecchini.

« Les joueurs qui sont ici aujourd’hui sont tous d’une génération plutôt jeune, de moins de 25 ans, a-t-il fait remarquer. Ça donne un bon signal. S’il y en a qui se questionnent, de voir des athlètes en pleine santé qui ont confiance, c’est encourageant. »

Préparation

La dernière année n’a été facile pour personne. Les joueurs des Alouettes ne font pas exception à la règle.

En tant que joueur de foot, il faut que tu saches t’adapter et répondre à des défis. C’est un gros défi qu’on a depuis un an et demi. C’est juste d’être persévérant, de continuer à s’entraîner, de trouver des moyens. Marc-Antoine Dequoy, joueur des Alouettes

La préparation en vue de la prochaine saison est commencée depuis… longtemps, c’est le cas de le dire.

« C’est un peu difficile quand tu ne sais pas trop quand tu vas commencer, ajoute Hugo Richard. Normalement, avec l’entraînement, tu t’arrimes un certain nombre de mois avant la saison, mais je dirais qu’une fois que la saison a été annulée l’année dernière, j’ai pris une petite pause et j’ai recommencé en octobre. Mais ça n’a jamais vraiment arrêté. »

Luc Brodeur-Jourdain a d’ailleurs rappelé que l’équipe comptait sur plusieurs jeunes joueurs. L’annulation de la saison 2020 ne devrait donc pas avoir une trop grande influence sur le rendement du club.

« Veux, veux pas, on veut offrir un football de qualité, a-t-il indiqué. Heureusement, notre noyau de joueurs est jeune, alors je considère que l’équipe s’est améliorée dans les deux entre-saisons qu’on a connues. »

Rappelons que Cecchini et Maciocia n’ont encore vu aucun match de leur équipe depuis leur entrée en poste, en janvier 2020.

« Je n’ai comme plus de mots, a lancé Cecchini. On est impatients. »

« Ce qui nous manque, c’est d’embarquer sur le terrain et de regarder tous ces joueurs qu’on était capables d’identifier comme des joueurs qui vont avoir un impact chez nous, en particulier le talent local qu’on a repêché les dernières années », a quant à lui soutenu Maciocia.

Si elle commence bien en août, la saison comptera 14 rencontres plutôt que 18. Le match de la Coupe Grey sera repoussé de deux semaines, donc au 12 décembre.

« De façon progressive »

La ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, était présente au Stade, lundi. Elle n’a cependant pas donné de détails en vue du point de presse du premier ministre François Legault prévu ce mardi. Questionnée sur la possible présence de spectateurs dans les gradins, Mme Charest a été plutôt évasive.

« C’est sûr qu’on va y aller de façon progressive et en fonction de nos paramètres parce qu’on ne peut pas se comparer à la situation aux États-Unis ou ailleurs, mais c’est clair qu’on veut, le plus rapidement possible, avoir une ouverture. Ça va passer par la vaccination », a-t-elle insisté.