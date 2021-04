PHOTO BRETT DUKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Tom Brady se remet d’une intervention chirurgicale au genou, mais s’attend à être prêt pour le mini-camp des Buccaneers de Tampa Bay, en juin.

Associated Press

Lors d’une activité de levée de fonds pour la fondation de l’entraîneur-chef des Bucs Bruce Arians, Brady a blagué en disant qu’il ne savait pas s’il allait pouvoir jouer cette semaine. Il a ensuite ajouté qu’il s’attendait à être de retour sur le terrain bientôt.

Brady dit « se sentir bien » et que tous « font ce qu’ils ont à faire pour être prêt pour le début de la saison » des champions en titre du Super Bowl. Le quart-arrière a souligné qu’il se sent beaucoup mieux maintenant qu’il ne sentait il y a six ou sept semaines.

ESPN a en premier rapporté les propos de Brady tenus lors de la soirée de dimanche.

Les joueurs des Bucs, comme ceux de la moitié de la NFL, ont déclaré qu’ils n’allaient pas participer aux entraînements optionnels de la saison morte, qui pourraient commencer lundi prochain. Les mini-camps sont obligatoires pour les joueurs en santé.