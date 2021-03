(Québec) Un tournoi de football universitaire canadien qui devait avoir lieu du 6 au 16 mai sur le terrain du Rouge et Or de l’Université Laval, à Québec, a été annulé.

La Presse Canadienne

Les dirigeants du comité organisateur en ont fait l’annonce par voie de communiqué, mercredi.

Les responsables des Carabins de l’Université de Montréal, les Dinos de l’Université de Calgary, les Huskies de l’Université de la Saskatchewan, les Marauders de l’Université McMaster et les Mustangs de l’Université Western avaient tous accepté l’invitation de l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, de participer à ce tournoi de neuf matchs.

L’évènement aurait enfin permis aux joueurs de ces équipes de disputer des matchs après l’annulation complète de la saison de football universitaire canadien, l’automne dernier, en raison de la pandémie du coronavirus.

Toutefois, selon le comité organisateur, l’évolution moins rapide qu’anticipée, au mois d’octobre dernier, d’un retour à la normalité permettant de tenir une telle compétition ainsi que la complexité de réunir plus de 450 étudiants-athlètes de quatre provinces, même dans un environnement bulle, l’ont obligé à annoncer l’annulation de l’évènement.

Selon Jacques Tanguay, président du conseil d’administration du Rouge et Or, le tournoi ne pouvait pas être déplacé à une autre date à cause des obligations des athlètes-étudiants.

Le projet reprenait celui mis de l’avant au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le hic, c’était le nombre d’athlètes qui allaient être rassemblés et c’est ce qui a incité la Santé publique du Québec à dire non au projet.

« La raison pourquoi on l’annule aujourd’hui, c’est parce que la réponse est claire. Au mois de mai, le 6 mai, vous ne serez pas en position de faire une activité aussi importante. C’est la réponse qu’on a reçue et elle était correcte. Ils ont travaillé fort à trouver toutes sortes de solutions et il n’y en a pas eu », a précisé M. Tanguay, en entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne.

« Ça fait partie de ce qu’on vit à l’heure actuelle et on ne cherche pas à blâmer qui que ce soit. Tout le monde a fait l’effort nécessaire », a-t-il ajouté.

Malgré l’annulation de l’évènement, Jacques Tanguay tâchait de soutirer des éléments positifs de cette aventure, une initiative lancée par Glen Constantin en octobre dernier.

« Ç’a m’a démontré comment nos “coachs” travaillent fort pour trouver un moyen d’animer nos athlètes, de les encourager et de garder le moral », a-t-il fait remarquer.

« Ç’a m’a permis de voir l’implication et l’attachement de mes anciens joueurs du Rouge et Or, a ajouté M. Tanguay. Ce sont tous mes anciens qui faisaient partie du comité organisateur, à tous les niveaux. […] Ça m’a laissé entrevoir qu’il y a un avenir extraordinaire avec mes anciens en ce qui a trait à l’implication pour le club. »

Si les conditions le permettent, M. Tanguay souhaite pouvoir tenir un tel tournoi, un jour.

« On le faisait à titre de première activité après un an d’arrêt du football universitaire canadien. On sait que ça peut se faire, on sait que ça peut se reproduire. »