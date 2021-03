(Houston) Les Texans de Houston ont libéré le vétéran quart Josh McCown lundi, une décision qui aura probablement pour effet de mettre un terme à la carrière du vétéran de 18 saisons dans la Ligue nationale de football.

Associated Press

En novembre, les Texans ont fait signer un contrat à McCown, mais il n’a participé à aucun match.

McCown, qui est âgé de 41 ans, s’était joint aux Texans après avoir amorcé les premiers moments de la saison avec l’équipe d’entraînement des Eagles de Philadelphie.

Ce rôle lui a permis de demeurer à son domicile au Texas, en raison de la pandémie, plutôt que de se rendre à Philadelphie.

Son dernier match remonte à janvier 2020. Il avait alors remplacé Carson Wentz, blessé, dans une défaite de 17-9 des Eagles contre les Seahawks de Seattle lors d’un match éliminatoire.

En plus des Texans et des Eagles, McCown a joué avec les Cardinals de l’Arizona, les Lions de Detroit, les Raiders d’Oakland, les Panthers de la Caroline, les Bears de Chicago, les Buccaneers de Tampa Bay, les Browns de Cleveland et les Jets de New York.

En carrière, McCown a participé à 102 parties et a amassé des gains de 17 731 verges par la passe. Il a complété 98 touchés.